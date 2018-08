Le dernier fleuron du constructeur chinois, vous en rêvez ? Le Xiaomi Mi 8 est aujourd'hui disponible à 378 euros en vente flash sur GearBest.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Vous attendiez une baisse de prix pour le Xiaomi Mi 8 ? Vous serez alors heureux d’apprendre qu’il est aujourd’hui disponible à 378 euros, contre 499 euros habituellement.

Le dernier smartphone haut de gamme de Xiaomi propose un bel écran AMOLED Full HD+ de 6,21 pouces avec une longue encoche sur la partie supérieure de l’écran. Cette dernière a pour but de dissimuler tous les capteurs et objectifs nécessaires au bon fonctionnement du téléphone, y compris son système de reconnaissance faciale.

Côté caractéristiques, il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz et épaulé par 6 Go de mémoire vive pour une expérience utilisateur fluide et une batterie de 3 400 mAh qui lui confère une bonne autonomie. Pour le reste, il dispose d’un double capteur photo de 12 + 12 mégapixels à l’arrière, d’une caméra frontale de 20 mégapixels et d’une capacité de stockage de 64 Go.

Le Xiaomi Mi 8 embarque nativement Android 8.1 Oreo via l’interface MIUI 9, mais notez qu’il sera l’un des premiers smartphones de la marque à disposer de MIUI 10, la prochaine version de la célèbre interface personnalisée du constructeur chinois.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Un bel écran AMOLED

La puissance d’un Snapdragon 845

Le rapport qualité/prix des produits Xiaomi

Le Xiaomi Mi 8 est aujourd’hui disponible en vente flash à 378 euros sur GearBest. Il s’agit de la version internationale, compatible avec la majorité bandes 4G françaises et avec une interface entièrement en français.

Vous pouvez retrouver le Xiaomi Redmi S2 à 114 euros avec le code promo GB$MP12thS64.