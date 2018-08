Quelques mois après sa sortie aux États-Unis, le Google Home Max débarque en France. L'enceinte pensée pour la musique s'affiche à 399 €.

Entre les États-Unis et l’Europe, les sorties Google respectent un décalage millimétré. Comme le Google Home et son petit frère le Home Mini, le Google Home Max a quelques mois de retard dans nos contrées par rapport à la version américaine… mais il s’agit exactement du même modèle. On retrouve donc une enceinte « conçue pour la musique », à l’image du HomePod d’Apple sorti le 18 juin en France.

Lourd et imposant, le Google Home Max vante une conception capable de restituer au mieux le son de vos morceaux et une compatibilité avec la plupart des services de musique en ligne (Spotify, Google Play Musique, YouTube Musique Premium, Deezer). Comme le HomePod, il est propulsé par des algorithmes pensés pour adapter l’écoute à la pièce en temps réel, utilisant à la fois les micros et un égaliseur automatique pour ajuster les paramètres. Il peut s’utiliser à l’horizontale ou à la verticale, selon la place que vous avez dans votre salon pour l’installer.

Du streaming, mais aussi du local

Contrairement à ces concurrents et aux plus petits Home, le Home Max a deux ports intéressants à l’arrière : un port jack, qui va vous permettre de brancher à peu près ce que vous voulez comme entrée (une platine vinyle par exemple) et un port USB-C capable de faire transiter de l’audio, jouée par exemple sur un smartphone. Cela positionne le Google Home Max comme une solution un poil plus polyvalente que ses concurrents et plus adaptée à de l’écoute de qualité, si tant est que vous aimiez le son produit par le duo d’enceintes. Le tout vient bien entendu avec Google Assistant, l’un des meilleurs assistants connectés du marché français.

La seule petite ombre au tableau, c’est que Google n’a pas pensé que l’équipement Home Max pourrait parfaitement s’intégrer à un home cinema, remplaçant avantageusement une barre de son. Il n’est pas possible par exemple de caster le son d’un film depuis une télé vers l’enceinte. Un problème constaté également sur le HomePod d’Apple, pas adapté à cet usage.

Le Google Home Max est en vente à peu près partout (Fnac, Darty, Google Store) à 399 €.