En 2020, on pourra s'acheter des chaises Ikea conçues pour les joueurs. Elles seront adaptées au postérieur du propriétaire. Oui.

Ikea veut s’immiscer sur le marché du G4m1ng et entend prendre le problème du confort à bras le corps… avec des produits adaptés à la morphologie de chacun plutôt que standardisé. Dans une série de tweets partagés par Eddie Makuch, journaliste pour GameSpot Australia, on apprend ainsi que l’entreprise suédoise commercialisera des chaises épousant parfaitement les formes de son postérieur grâce à de l’impression 3D.

« Concevoir la chaise parfaite est impossible » explique Marcus Engman, à la tête du design chez Ikea. Voilà pourquoi la solution serait peut-être de passer par un scan des fesses de celles et ceux intéressés par plus de confort pendant de très, très longues sessions de jeu.

Here is one of IKEA’s prototypes for the gaming chair. Right now it’s just butt cushions, and it feels…like a chair seat. Yeah I think so. I guess I have to wait until I can order one that is 3D-molded to my butt shape. pic.twitter.com/2ZICn3kHPS

— Eddie Makuch (@EddieMakuch) August 28, 2018