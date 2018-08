À l'occasion de la rentrée des classes, nous vous proposons une sélection de cinq smartphones dont le prix n'excèdera pas 200 euros. Ces smartphones petit budget n'ont pas tous les avantages des grands, mais restent des valeurs sûrs.

Le smartphone est devenu l’objet incontournable de notre siècle, le meilleur ami de notre quotidien. Aujourd’hui, on peut faire énormément de choses avec un téléphone intelligent. Il n’est plus un outil pour communiquer à la voix mais un mini-ordinateur sur lequel on peut retrouver l’essentiel de ses données, naviguer sur internet ou encore, se divertir.

Mais toujours est-il qu’il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver dans les rayons. Si le haut de gamme est assez limpide, l’offre se multiplie quand les prix baissent… et les mauvaises surprises ne sont jamais bien loin. En contrepartie, l’offre pléthorique est adaptée à toutes les bourses et, par exemple, à celles des étudiantes et étudiants qui doivent surveiller leurs dépenses.

C’est tout l’objet de notre sélection : cinq téléphones sous la barre des 200 euros qui sont tout sauf des mauvais choix pour qui souhaiterait maîtriser son budget et ne pas mettre trop d’argent dans un produit que l’on renouvelle trop souvent.

Le top 5

Xiaomi Redmi Note 5

Le top dans cette gamme de prix

Il ne faut pas toujours se fier au prix, ni aux apparences. Le Redmi Note 5 est la preuve que l’on peut trouver un smartphone à moins de 200 euros bien fini, capable de prendre des photos correctes et assurant une autonomie digne de ce nom (batterie de 4 000 mAh). On regrettera juste la surcouche logicielle de Xiaomi et le temps de recharge un peu long à l’heure de la fast charge.

Ses trois points forts :

Finitions impeccables ;

Excellente autonomie ;

Capable de prendre des photos correctes.

Xiaomi Mi A2 Lite

Une excellente autonomie

Si vous cherchez un téléphone capable de tenir plusieurs jours sans avoir besoin d’être branché, alors vous trouverez difficilement mieux que ce Mi A2 Lite. Animé par la pureté d’Android One (aucune surcouche logicielle tierce), ce smartphone de Xiaomi n’est de surcroit pas en reste sur d’autres caractéristiques clefs : un écran agréable, des photos à la qualité suffisante et des performances solides si on ne le pousse pas trop.

Ses trois points forts :

Autonomie imbattable ;

Android One ;

Écran agréable.

Honor 9 Lite

Un bel écran

Honor a mis le paquet sur le design et l’écran avec son 9 Lite. En résulte un téléphone très agréable à l’œil et, surtout, se prévalant d’une prise en main très confortable et d’un confort visuel certain au regard des qualités de sa dalle. Son processeur ne permettra pas de le pousser très loin dans les jeux et autres applications lourdes, mais apparaît largement suffisant pour les tâches courantes. Un vrai challenger dans sa catégorie.

Ses trois points forts :

Joli design ;

Ergonomie appréciable ;

Écran surprenant.

Motorola G6 Play

Design efficace

Vous cherchez la sobriété et l’efficacité ? Ce G6 Play de Motorola pourra vous correspondre. Le constructeur n’entend pas en mettre plein la vue, ni en faire trop, mais cherche seulement à en donner pour son argent. En ne cherchant pas à être ce qu’il ne sera jamais, le G6 Play remplit parfaitement son office. Sans compter qu’il fait de l’autonomie son point fort.

Ses trois points forts :

Solide ;

Excellente autonomie ;

Partie logicielle agréable.

Nokia 5.1

La sobriété

Si Nokia a énormément perdu de sa superbe ces dernières années, la marque résonne encore comme un acteur majeur du marché dans l’inconscient collectif et fait tout pour remonter au sommet. Tout en haut de l’entrée de gamme, on retrouve le 5.1, un téléphone au design soigné d’abord centré sur l’expérience utilisateur. D’ailleurs, il est d’obédience Android One, ce qui signifie que Nokia n’a rien ajouté au système d’exploitation fourni par Google.

Ses trois points forts :