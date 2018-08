Alors que sa présentation est attendue début octobre, le Google Pixel 3 fait l'objet de nombreuses rumeurs... agrémentées de fuites. De récents clichés montrent la présence de l'encoche en haut de l'écran, mais aussi une capacité de recharge sans fil et des écouteurs Pixel Buds.

Après la première génération, dévoilée le 4 octobre 2016, suivie de la deuxième série, présentée le 4 octobre 2017, Google devrait selon toute vraisemblance officialiser sa nouvelle gamme Pixel le… 4 octobre 2018. Cette date a été aperçue sur une page liée à des contenus sponsorisés au Canada.

D’ici là, les rumeurs et les fuites sur la nouvelle génération de smartphones promue par la firme de Mountain View vont se poursuivre . Elles sont d’ailleurs déjà nombreuses : il est par exemple question d’une dalle OLED, de la présence d’une encoche en haut de l’écran ou encore de deux capteurs photographiques. Rien de bien étonnant toutefois, ces choix sont ceux d’un grand nombre de fabricants.

Recharge sans fil

Dernièrement, c’est la transmission d’énergie sans fil dans le Pixel 3 qui a fait parler d’elle : selon un blog high tech russe dont The Verge s’est fait l’écho, le nouveau terminal pourra être rechargé sans avoir besoin de brancher un câble dans le port adéquat (même si cela sera possible par ailleurs). Il suffit ici de le poser sur un support prévu à cet effet pour que la recharge démarre.

Aujourd’hui, c’est la charge sans fil au standard Qi qui a le vent en poupe, cette norme bénéficiant du soutien des poids lourds de l’industrie high tech, comme Microsoft, Apple et Samsung, Nokia, LG et Sony. Avant la gamme Pixel, Google proposait avec la génération Pixel des smartphones compatibles avec la recharge sans fil : c’est le cas des Nexus 4, 5 et 7.

Encoche et Pixel Buds

Les nouvelles fuites sur le Google Pixel 3 montrent également que l’encoche est bel et bien là, en haut de l’écran (mais peut-être sera-t-il possible de la cacher grâce à un artifice logiciel, en noircissant les pixels pour former une barre horizontale), ce que de précédentes indiscrétions affirmaient déjà. Cette tendance chez les constructeurs Android a été lancée, ironie du sort, par l’iPhone X.

Enfin, le Pixel 3 devrait être livré avec des écouteurs de qualité, les Pixel Buds, que la firme de Mountain View a présentés l’automne dernier. Ces écouteurs pourront se connecter au smartphone par un connecteur USB-C, un standard en phase de généralisation et dont les services rendus sont supérieurs à la prise jack. Google a d’ailleurs décidé d’abandonner la prise jack depuis la génération Pixel 2 et Pixel 2 XL.