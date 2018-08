L'accès à Internet passe aujourd'hui par des tas d'options imposées par les opérateurs dans des offres triple ou quadruple play. À contre-courant, Sosh lance une offre, "la boîte Sosh", qui pourra séduire celles et ceux qui maîtrisent leur équipement multimédia : Internet, et c'est tout.

Depuis que Free a bousculé le marché de l’ADSL, les offres des opérateurs se sont structurées autour des services sur lesquels ils pouvaient faire une marge : des tas d’option, du triple ou quadruple play, de la télévision, des abonnements SVoD ou à des chaînes de sport, des magazines… bref, un tas de choses que vous payez probablement tous les mois et dont vous n’avez peut-être aucune utilité. Face à cette tendance, de nombreux internautes ont espéré un retour à la simplicité : payer un juste prix pour avoir Internet et se débrouiller pour tout le reste.

L’offre modulaire par Orange

Aujourd’hui, Orange a peut-être ouvert la voie à ce forfait Internet idéal, à une époque où les box multimédia des opérateurs font pâle figure face aux Apple TV, Shield TV et autres PC multimédia pour le salon. L’offre proposé par sa filiale Sosh est toute simple :

9,99 € par mois puis 29,99 € par mois après 1 an pour de la fibre optique 300 Mb/s en débit montant et descendant, ou 19,99 € pour de l’ADSL.

pour de la fibre optique 300 Mb/s en débit montant et descendant, ou 19,99 € pour de l’ADSL. Les appels illimités vers les fixes de 100 destinations.

Et c’est tout. Tout le reste de l’offre est constitué d’options à la carte qui permettent de moduler le forfait selon ses besoins. Passer en fibre à 1 Gb/s ? Cela sera 5 € par mois. Une option TV ? C’est aussi 5 € par mois. Les appels illimités vers les smartphones ? Ajoutez encore 5 €. C’est vous qui choisissez, selon vos besoins. Le tout, sans engagement, sur le meilleur réseau de France, avec un accès au service client Orange et 100 € de remboursés sur les frais de résiliation de votre opérateur actuel.

Notre avis ? Cette offre est une excellente nouvelle. À l’ère de la multiplication des options pas toujours maîtrisée par les clients, des opérateurs qui changent d’avis et de prestation d’une année sur l’autre et des forfaits que personne n’utilise (ou en double), Sosh propose une offre enfin adaptée aux utilisateurs qui ont envie d’avoir le contrôle de leur équipement. La box redevient un simple accès à Internet et c’est à vous de brancher vos solutions maison : box multimédia, routeur Wi-Fi, vos abonnements, vos services etc.

Bref, c’est clairement l’offre qu’il fallait au marché français pour concurrencer celle de RED, qui part d’une bonne intention mais souffre des problèmes bien connus de SFR.