Une offre très intéressante pour tous les amateurs de drone : le DJI Mavic Air dans son pack Fly More est disponible à 791 euros sur GearBest avec le code promo GB$THAIR08.

Le pack DJI Mavic Air Fly More est disponible à 791 euros sur GearBest avec le code promo GB$THAIR08 alors qu’il est habituellement vendu à 1 049 euros sur la boutique officielle DJI. Ce drone se positionne entre le modèle Spark et Pro pour allier le côté compact et les performances.

Le dernier né de DJI mesure 168 x 83 x 49mm lorsqu’il est plié, grosso modo la taille d’un smartphone, et 168 x 184 x 64mm lorsque ses ailes sont déployées, pour seulement 430 grammes. Sa batterie de 2 375 mAh lui permet de voler pendant une bonne vingtaine de minutes.

Le DJI Mavic Air est très doué pour prendre de belles photos et vidéos. Il embarque une caméra dotée d’un capteur CMOS 1.2/3″ de 12 mégapixels qui est stabilisée sur une nacelle à 3 axes et permet d’enregistrer des vidéos en 4K UHD avec 30 ips, en 2,7K avec 60 ips ou en Full HD à 120 ips. Si vous n’avez pas de Micro SD, vous pourrez enregistrer jusqu’à 8 Go de données dans le stockage interne du drone.

Du côté des fonctionnalités, le Mavic Air est très polyvalent avec ses nombreux modes automatiques. Il peut suivre un objet en mouvement, tourner autour d’une cible avec, ou encore, être contrôlé par des gestes. Pour en savoir plus sur le Mavic Air, rendez-vous sur notre prise en main.

Le pack Fly More, très complet, comprend :

Drone DJI Mavic Air

Radiocommande

3 Batterie intelligente

Chargeur de batterie standard

Câble d’alimentation

12 Hélices

4 Protection d’hélice

Câble RC – Connecteur lightning

Câble RC – Connecteur micro USB

Câble RC – USB Type C

Protection nacelle

Câble de communication USB 3.0 Type C

Adaptateur USB

Glissière pour câble RC (grande)

Glissière pour câble RC (petite)

Mallette de transport

2 Joystick pour radiocommande

Station de recharge

Adaptateur pour batterie externe

Sac de voyage

Pourquoi on aime ce drone ?

Facile à piloter

Compact mais robuste

Une belle qualité photo/vidéo

Il est disponible pour 791 euros sur GearBest en blanc arctique et noir onyx avec ce code promo GB$THAIR08.

