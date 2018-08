À l'occasion du Super Week-end d'eBay, le site marchand fait le plein de bonnes affaires. Retrouvez des petits prix sur des produits Apple ainsi que des smartphones haut de gamme.

Le Super Week-end d’eBay fait son grand retour ce jeudi, jusqu’au mardi 28 août. Comme à chaque fois lors de ces journées, vous retrouverez un bon nombre d’offres très intéressantes, concernant smartphones mais aussi produits high-tech. Vous devez savoir que ces offres concernent des produits véritablement neufs, qui disposent de la garantie eBay.

Faire ses achats sur eBay

Commander du matériel sur eBay est sécurisé. Si vous utilisez Paypal comme moyen de paiement, eBay s’engage à vous rembourser si vous n’avez pas reçu le produit que vous avez commandé, ou alors s’il n’est pas conforme à la description de l’annonce. Dans un premier temps, il vous faut contacter le vendeur. Si dans les 8 jours vous ne recevez pas de réponse, eBay interviendra afin de résoudre le conflit. Dans les 48 heures, eBay vous créditera la somme à rembourser sur votre compte Paypal.

Le site d’e-commerce propose aussi un système de fidélité qui profite aux clients. Lors de vos achats, pour chaque euro dépensé, vous gagnez un point. Ces points sont ensuite échangeables contre des coupons de réduction. Par exemple, vous pouvez échanger 500 points contre 5 euros.

Et jusqu’au mardi 28 août, vos points sont triplés si vous êtes membre eBay Extra. Ce qui signifie qu’un euro dépensé rapporte trois points. Nous vous proposons une petite sélection maison.

L'iPad 2018 L’iPad 2018 à 279 euros

Même si cette version n’apporte que peu de nouveautés par rapport à l’itération de 2017, cette tablette reste néanmoins un excellent choix, notamment pour son prix. Elle est équipée du même processeur que l’iPhone 7, le A10 Fusion. Parmi les nouveautés, vous pouvez compter sur la compatibilité avec l’Apple Pencil autrefois réservé aux iPad Pro.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Une tablette offrant un bon rapport qualité-prix

La compatibilité avec l’Apple Pencil

L’excellente autonomie proposée

La tablette iPad 2018 est disponible au prix de 279 euros.

Les Apple AirPods Les Apple AirPods à 133 euros

Véritables écouteurs sans-fil, les Apple AirPods vous plongent pleinement dans l’écosystème de la marque à la pomme. Parmi les fonctionnalités, on retrouve la compatibilité avec Siri, la détection automatique des oreilles, etc. Du côté de l’autonomie, comptez 5 heures de temps d’écoute, rechargeable directement dans le boîtier.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Le confort du vrai sans-fil

Une bonne autonomie, aidée par la station de chargement

Un kit mains-libres efficace

Retrouvez les écouteurs Apple AirPods à 133 euros sur eBay.

Le Samsung Galaxy S9 Le Samsung Galaxy S9 à 514 euros

Le porte-étendard de la marque coréenne voit son prix baisser. Avec un design réussi, de bonnes performances et un appareil photo d’excellente qualité, ce Samsung Galaxy S9 fait parti des smartphones références de 2018. Même s’il n’offre que peu de différences avec son prédécesseur, le S8.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Un design réussi pour une bonne prise en main

L’un des meilleurs photophones de l’année

L’écran AMOLED, une référence en la matière

Pour se procurer le Samsung Galaxy S9 sur eBay, il vous faudra débourser 514 euros.

Le Huawei P20 Pro Le Huawei P20 Pro à 639 euros

À sa sortie, le Huawei P20 Pro a fait grand bruit. Avec son triple capteur photo, ce smartphone a placé la barre très haut. Le résultat ? Des photos impressionnantes, notamment de nuit. Côté caractéristiques, on retrouve le processeur haut de gamme de Huawei, le Kirin 970, épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Des capteurs photo qui peuvent prendre la nuit en photo

Un design réussi avec des couleurs originales

Une batterie de 4 000 mAh pour une autonomie au top

Vous pouvez vous procurer le Huawei P20 Pro à 639 euros sur eBay.

Le Samsung Galaxy Note 8 Le Samsung Galaxy Note 8 à 495 euros

Alors que le Samsung Galaxy Note 9 va bientôt sortir, son prédécesseur, le Note 8, reste un excellent smartphone. Avec un grand écran AMOLED de 6,3 pouces, le Samsung Galaxy Note 8 peut devenir un outil professionnel, notamment grâce au stylet intégré. Côté performances, on y retrouve le processeur haut de gamme de 2017, le Snapdragon 835 avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Un grand écran AMOLED de 6,3 pouces

Un stylet intégré pour gagner en productivité

Des photos d’excellentes factures

Le Samsung Galaxy Note 8 est affiché au prix de 495 euros.