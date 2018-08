Les nouvelles GeForce RTX 2070, 2080 et 2080 Ti de Nvidia sont officielles. Les cartes graphiques seront disponibles fin septembre, à un tarif élevé. Elles promettent, grâce à une architecture repensée, une toute nouvelle gestion de la lumière.

PrixCoupant l’herbe sous les pieds du CEO de Nvidia en pleine conférence, le site de la marque a listé les nouveaux modèles de cartes graphiques qui vont repousser les limites du genre dans les mois qui viennent : les GeForce RTX 2070, RTX 2080 et RTX 2080 Ti. Les trois cartes graphiques sont clairement dans le haut du panier, avec la GeForce RTX 2080 Ti annoncée à 1 259 € en version Founders par Nvidia, quand les deux plus petites cartes coûteront respectivement 849 € et 639 €.

Les revendeurs partenaires vendront ces cartes à partir de 999 $, 699 $ et 499 $ — on peut compter sur une centaine d’euros en moins en Europe, même si les premiers prix sont presque les mêmes que ceux affichés par Nvidia. Materiel.net liste par exemple déjà la gamme RTX, à partir de 849 € pour les 2080, 1 239 € pour les 2080 Ti.

Pour cette génération, Nvidia a refondu son architecture autour de la gestion de la lumière en temps réel, avec un focus sur une technologie nommée ray tracing qui permet, grosso-modo, de projeter des rayons de lumière dans un espace en trois dimensions pour un réalisme à toute épreuve — nous y reviendrons dans un article détaillé. D’après les informations récupérées sur la page en amont, Nvidia a bien entendu mis le jeu en 4K au cœur de sa stratégie.

CaractéristiquesLes caractéristiques détaillées ont été publiées sur les pages des cartes graphiques. Nous les récapitulons dans le tableau ci-dessous.

GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2070 Architecture 12nm Turing 12nm Turing 12nm Turing Cœurs CUDA 4 352 2 944 2304 Cadence 1 350 MHz 1 515 MHz 1 410 MHz Cadence boostée 1 635 / 1 545 MHz 1 800 / 1 710 MHz 1 710 / 1 620 MHz Mémoire 11 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Bus mémoire 352-bit 256-bit 256-bit Bande passante mémoire 616 Go/s 448 Go/s 448 Go/s TDP 250W 215W 175W / 185W Prix 1 259 € 849 € 639 €

À titre de comparaison, les 1080 et 1070 ont été présentées à respectivement 599 dollars et 379 dollars. On est clairement, cette année, sur un segment tarifaire bien plus élevé.

Les 2080 et 2080 Ti sortiront le 20 septembre 2018. La 2070 a été annoncée pour « plus tard ».