Le magnifique écran de bord installé dans les voitures Tesla pourrait bientôt servir à l'affichage de contenus diffusés depuis des plateformes de streaming.

Il ne faut pas grand-chose pour regarder un film sur Netflix ou Amazon Prime Vidéo : un écran, une connexion internet et un abonnement. Sur le papier, les voitures Tesla répondent à deux des trois critères, le troisième étant à la discrétion de l’utilisateur. Mais, à l’heure actuelle, on ne peut pas profiter de l’immense écran trônant dans l’habitacle pour regarder ses contenus favoris. La donne pourrait prochainement changer.

Dans un nouvel épisode du show twitteresque #FixEverythingElon, Elon Musk a récemment indiqué que le streaming vidéo depuis des plateformes populaires — Netflix, YouTube, Twitch — arrivera dans la version 10 du système d’exploitation des voitures. L’intéressé répondait à un tweet publié le 19 août 2018.

@elonmusk @Tesla Love the P3D ! Any chance of getting video streaming (Netflix, YouTube) to watch while charging ? pic.twitter.com/HivYyJFAFW — ben ahlander (@O_Landman) August 19, 2018

La question de la sécurité

Plusieurs questions se posent quant à la possibilité de regarder des vidéos sur un immense écran installé dans sa voiture : en roulant, il n’y aurait rien de plus dangereux. Cependant, Tesla réservera d’abord cette fonctionnalité source de distraction à un véhicule à l’arrêt — par exemple pendant le rechargement de la batterie.

On peut aussi penser qu’il s’agira ensuite d’un moyen de s’occuper pendant que la voiture roulera d’elle-même, une fois que la conduite 100 % autonome sera effective. Quand on n’aura plus besoin d’avoir les mains sur le volant, ni d’être attentif à ce qu’il se passe sur la route, on aura tout le loisir de regarder des séries ou des films sur Netflix durant un trajet. En ce sens, le streaming vidéo apparaît comme une évolution logique et un bel apport pour le futur de l’infodivertissement à bord d’une voiture.

Il reste maintenant la question du quand. Elon Musk a arrêté la fenêtre de sortie au firmware numéro 10, ce qui donne un agenda assez vague puisque la version 9 est attendue d’ici la fin du mois août — quelque deux ans après la précédente. Autant dire qu’il ne faudra pas être pressé.

