Kwon Oh-hyun, CEO de Samsung, a confirmé que Samsung lancera prochainement un smartphone pliable. L'objectif est clair : être le premier à le faire.

Qui sera le premier à sortir un smartphone pliable, innovation qui pourrait être le next big thing du marché des téléphones intelligents, même si personne ne sait encore aujourd’hui à quoi ça peut servir ? Ce sera a priori Samsung ou Huawei, respectivement numéros 1 et 2 mondiaux motivés par un but commun : être le pionnier. Une ambition confirmée par Kwon Oh-hyun, CEO du constructeur coréen, à l’occasion d’une conférence de presse organisée en marge de la présentation du Galaxy Note9 (citée par ZDNet le 13 août 2018).

Cela veut dire qu’il y a probablement une course dans l’ombre entre les deux géants alors qu’on prête à Huawei l’envie de couper l’herbe sous le pied de son principal concurrent. Les observateurs peuvent donc sortir le pop-corn en attendant qu’ils dégainent leur produit. Voire leurs produits.

Samsung veut une gamme

À en croire les déclarations du big boss, Samsung ne veut pas simplement sortir un téléphone pliable pour montrer qu’il sait et peut le faire. En plus du proof of concept, il y a une stratégie commerciale articulée autour d’une promesse — « la focalisation sur le développement d’innovations qui seront acceptées et appréciées par les utilisateurs » — et d’une gamme de produits — « nous n’aurions pas démarré le projet si ce n’était qu’un produit sans lendemain. »

En substance, DJ Koh nous explique que le smartphone pliable, dont l’annonce pourrait être imminente, sera décliné à la manière du Galaxy S et du Galaxy Note sans aucun impact sur le calendrier actuel. « Dans l’immédiat, il n’y aura pas de changement sur le lancement de la série S durant le premier semestre et sur celui de la série Note durant le second semestre », précise l’intéressé. Huawei sait à quoi s’en tenir.