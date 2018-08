Nouvelle ligne à ajouter au palmarès des batteries pouvant exploser : un iPad a fait des siennes dans un Apple Store situé à Amsterdam.

On voit parfois passer des articles qui relatent d’appareils mobiles explosifs, sous-entendu personne n’est vraiment à l’abri d’une telle défaillance. Les constructeurs eux-mêmes ne sont pas épargnés : la preuve avec cet iPad de démonstration ayant terminé dans un bac de sable.

Selon les informations du média néerlandais AT5 publiées le 19 août 2018, un iPad a explosé dans un Apple Store situé à Amsterdam. Les clients ont été évacués très rapidement et la tablette isolée dans une boîte prévue à cet effet pour éviter toute catastrophe supplémentaire. Aucun blessé grave n’est à déplorer, même si trois personnes ont été traitées pour des problèmes respiratoires après l’incident.

Drie mensen onwel door geëxplodeerde iPad in Apple Store https://t.co/Jn3EkAtE6Y pic.twitter.com/35L7FE1Yi6 — AT5 (@AT5) August 19, 2018

iPad explosif

Selon les détails fournis par nos confrères, c’est bien évidemment la batterie qui est incriminée. Plusieurs hypothèses possibles : soit elle a surchauffé (une utilisation trop intensive à cause du passage et du fait que ces appareils sont allumés et rechargés toute la journée ?), soit elle était défaillante, soit un peu des deux. Quoi qu’il en soit, nul ne saurait dire si l’iPad a eu le temps de prendre feu ou non dans la mesure où les employés de l’Apple Store ont vite réagi, suppléés dans la foulée par les pompiers de la ville. À l’arrivée, les affaires ont pu reprendre dès 15h, comme si de rien n’était.

Ce fait divers n’est pas sans rappeler celui ayant touché un Apple Store de Zurich en janvier dernier, quand plusieurs dizaines de personnes ont dû évacuer les lieux à cause d’un iPhone explosif.