Une indiscrétion signée Nikkei rapporte que Google pourrait lancer sa propre enceinte connectée équipée d'un écran.

Google aime bien laisser faire les autres en fournissant le software puis s’occuper dans un deuxième temps lui-même du hardware. C’est ainsi qu’il a fini par commercialiser des smartphones aptes à concurrencer les iPhone — les Pixel — et qu’il pourrait bientôt se confronter à l’Echo Show d’Amazon avec sa propre enceinte connectée équipée d’un écran.

Selon les bruits de couloir captés par le très sérieux Nikkei et partagés le 17 août 2018, Google lancerait donc un concurrent de l’Echo Show durant la période si cruciale des fêtes. Et pas avec n’importe quelle stratégie : « Google prévoit de distribuer 3 millions d’unités pour la première fournée de cette nouvelle enceinte intelligente équipée d’un écran. C’est un plan très agressif », révèle une source.

Google très ambitieux

Le produit, dont on ignore le nom, viendrait gonfler une gamme déjà composée du Home, du Home Mini et du Home Max. Il cannibaliserait surtout les ventes des autres solutions Smart Display présentées au CES 2018, à l’instar de celle de Lenovo. Avec un écran, une enceinte connectée peut offrir toujours plus de fonctionnalités : lecture d’une vidéo ou encore aperçu d’un parcours sur une carte virtuelle. Ici, le visuel sert donc d’appui à l’ergonomie d’un contrôle à la voix. L’usage le plus probant ? Cuisiner en suivant la recette sur YouTube sans jamais toucher le dispositif.

Pour Google, lancer un tel objet apparaît comme une solution supplémentaire pour passer devant Amazon sur le marché. Selon les chiffres de Canalys, alors que le géant de la distribution était encore largement devant en 2017 (une part de marché de 63 %), la tendance des premiers mois donnent Google gagnant en 2018 (36 % des ventes au premier trimestre contre 28 % pour Amazon).

L’enceinte sera-t-elle annoncée durant la prochaine conférence de Google, aux côtés des Pixel 3 et 3 XL ? Rendez-vous en octobre.