La réalité virtuelle (VR) a encore du mal à percer auprès du public, notamment à cause de son immersion limitée dans les salles, ou trop présente dans les salons. Cette entreprise suédoise propose de régler une partie du problème avec l'Omnideck.

Omnifinity est une firme suédoise spécialisée dans la VR. Dans une vidéo publiée le 15 août 2018, elle présente ce qui pourrait remédier à de nombreux problèmes liés à la réalité virtuelle : un tapis roulant multidirectionnel, l’Omnideck.

L’un des défauts de l’immersion en réalité virtuelle est sa mobilité limitée, brisant parfois l’intérêt de la VR et provoquant quelques effets non désirés. Est-ce que l’Omnideck pourrait mettre fin à tous ces écueil ?

Des tapis roulants pour mieux plonger dans la VR

En 2017, nous publiions cet article sur les résultats mitigés de la VR. Dans ce papier, nous apprenions que 80 % des joueurs s’essayant à la réalité virtuelle éprouvaient des nausées d’après Samuel Auzols du Raptor Lab pour Le Monde.

Christophe Renaudineau, spécialiste des réalités augmentée, virtuelle et mixte, répondait à nos questions la même année et nous expliquait qu’outre générer une certaine fatigue oculaire, la VR imposait une contrainte physique au niveau de l’oreille interne. « Quand tes yeux ne perçoivent pas la même chose que ton oreille interne, ton corps se croit intoxiqué. C’est ce qui donne mal au cœur », expose Jonathan de Belle pour Radio-Canada.

Omnideck pourrait apporter la solution à ce problème d’oreille interne en permettant au joueur de se déplacer sans craindre de heurter quelque chose. Virtuix Omni s’était déjà essayée à la chose avec un harnais retenant le joueur et des chaussures spécifiques. Omnideck, de son côté, propose un modèle encore plus immersif avec un tapis multidirectionnel qui répondrait, a priori, plus à nos déplacements instinctifs. Il ramène le joueur au centre du tapis et permet une large gamme de mouvements, ne se limitant pas à des déplacements simples.

L’Omnideck amène en revanche avec lui un autre souci : celui de l’espace, car le tapis recouvre tout de même une surface de plusieurs mètres carrés. Pas toujours pratique à placer au milieu du salon, mais idéal pour une expérience en salle d’arcade.