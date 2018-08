Microsoft a promis du hardware pour la gamescom. On reparle de la manette Elite V2 ?

La semaine prochaine, la gamescom ouvrira ses portes et devrait apporter son lot d’annonces à même de faire bondir les joueurs — même si l’essentiel a été traité à l’E3 dernier. On sait déjà que l’on peut garder une oreille attentive en direction de Microsoft, qui a gardé quelques surprises en réserve pour le salon allemand ouvert au public.

Lorsqu’il a précisé sa venue, le géant américain avait notamment évoqué du hardware flambant neuf. Il est encore trop tôt pour penser console mais jamais trop tard pour accueillir quelques accessoires. Comme une manette Elite V2 par exemple. Après avoir déjà fait parler d’elle il y a quelques mois, elle est réapparue sur le compte Twitter d’un journaliste de The Verge.

Xbox codename Washburn. It's a $149 Xbox controller that will ship in October… — Tom Warren (@tomwarren) August 14, 2018

Une manette à 150 dollars

Sur le réseau social, Tom Warren mentionne une manette Xbox dont le nom de code serait Washburn : elle sortirait en octobre au prix de 149 dollars. Au regard du tarif avancé, il apparaît difficile de ne pas penser à la deuxième génération du pad Elite. En janvier dernier, une fuite suggérait ces nouveautés : une batterie intégrée et rechargeable via USB-C avec connecteur façon feu MagSafe d’Apple, le Bluetooth pour Windows 10, un meilleur grip, trois niveaux de course pour les gâchettes (contre deux pour le modèle actuel), trois profils interchangeables ou encore l’opportunité d’agir sur la résistance des sticks.

Lancé en 2015, le pad Elite de la Xbox One peut être considéré comme la Rolls-Royce des manettes. En plus d’offrir l’ergonomie de la version normale, il propose plusieurs options de personnalisation hardware comme software. À réserver aux puristes.

