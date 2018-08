Vous recherchez un smartphone performant avec un bon rapport qualité/prix ? Le Honor 10 est disponible à 340 sur GearBest avec le code promo GB$MPHR10.

Commercialisé au printemps 2018, le nouveau fleuron d’Honor profite aujourd’hui d’une réduction intéressante. La version 4 Go + 128 Go du Honor 10 est proposée à 340 euros sur GearBest avec le code promo GB$MPHR10.

Le design du Honor 10 est très soigné avec un effet plutôt hypnotisant au dos du téléphone, disponible en trois coloris : noir, bleu et violet. Évidemment, ce nouveau flagship adopte une petite encoche sur son écran Full HD+ de 5,84 pouces au ratio 18:9.

Du côté des performances, elles sont relativement bonnes avec son Kirin 970 cadencé à 2,36 GHz et épaulé par 4 Go de mémoire vive. Il faut d’ailleurs préciser que l’expérience utilisateur est très fluide, sous Emotion UI, avec une version à jour d’Android. Avec sa batterie de 3 400 mAh, son autonomie est correcte, soit environ une journée et demie pour une utilisation normale. De plus, le Honor 10 est également compatible avec la charge rapide.

Notez qu’il est compatible avec la majorité des bandes 4G françaises (dont la B20).

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Pour son design hypnotisant

Pour ses performances correctes

Pour son autonomie appréciée

