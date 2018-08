Google aurait dans ses cartons un projet pour redonner de l'intérêt aux montres connectées Android. Son nom de code ? Google Coach.

Le marché de la tablette tactile s’est formé autour de l’iPad, si bien qu’aujourd’hui, il est difficile de conseiller une autre tablette que celle d’Apple — même nos confrères de FrAndroid n’y arrivent pas. Le marché de la montre connectée entièrement numérique (sans cadran mécanique) vit à peu de choses près la même structuration : Apple a sa Watch et c’est bien la seule montre qui se vend. Le cocktail qui repose sur une interface fluide et intuitive, des fonctions vraiment pratiques (le paiement, les appels…), un focus sur le fitness et le sport et un grand choix de personnalisation rappelant que l’objet est avant tout un bijou a payé.

Côté Android, on aligne les échecs, les égarements et les montres plus ou moins ratées depuis de nombreuses années. C’est donc avec grand plaisir que nous lisons chez nos confrères d’AndroidPolice que Google aurait un grand plan pour rendre la montre Android désirable. Son petit nom de code ? Google Coach. Ce produit encore dans les cartons et qui a été remonté aux oreilles des journalistes bien informés est le croisement entre une montre connectée et un assistant « intelligent » comme Google sait si bien les faire.

D’après nos confrères, il ne s’agirait pas d’un énième traqueur d’activités ou d’une machine à notifications pénible. Google Coach devrait apporter de véritables conseils et des recommandations personnalisées, avec deux buts : vous conduire vers une vie plus saine et vous faire progresser dans vos activités sportives. Les capteurs des objets sur lequel Google Coach pourrait être embarqué sauront donner des informations au système sur vos performances, mais aussi sur votre quotidien. Il serait alors capable de vous recommander des entraînements adaptés à vos besoins, de vous suggérer des activités ou de vous conseiller des alternatives si vous manquez un jour de sport.

Pour aller plus loin, AndroidPolice évoque même une partie entièrement dédiée à l’alimentation. Selon votre géolocalisation et votre régime alimentaire, Coach pourrait vous suggérer des restaurants et magasins qui proposent des plats adaptés à vos ambitions et à votre style de vie. Un moyen pour Google, on le lit déjà entre les lignes, de placer une nouvelle source de revenus publicitaires directement en drive to store. D’autant qu’il serait possible pour Google Coach de vous conseiller des plats pour une semaine entière, avec des listes de course déjà préparées.

Si le concept peut changer d’ici la sortie officielle du projet, il semble suffisamment mur et pertinent pour être dans le domaine du plausible. Aujourd’hui, Google est le leader des assistants et c’est bien sur ce secteur qu’il peut concurrencer Apple qui a du mal à améliorer Siri. L’Apple Watch est aujourd’hui plébiscitée par les sportifs, mais il reste un créneau à prendre pour ceux qui souhaiteraient se mettre au sport sans savoir par où commencer. Sans parler des aspects bien-être.