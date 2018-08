Un Apple Store éphémère ouvre à New York. Et on parle bel et bien d'un vrai Apple Store. Et des New-Yorkais se sont fait avoir par cette opération de communication...

Si vous êtes actuellement en vacances à New York, alors vous passerez peut-être à côté de l’Apple Pop-Up Store, magasin éphémère qui ouvrira ses portes du 16 au 18 août dans la mégalopole américaine. Mais ne vous y trompez pas : il n’a strictement rien à voir avec la firme de Cupertino.

Cette Apple Pop-up Store, qui aurait bel et bien pu être l’apanage du géant de la tech, est à attribuer à Stelmilt Growers, une ferme spécialisée dans… les fruits et les pommes. Les vraies. Celles que l’on peut manger. Selon la description qu’il est possible de lire sur la page Facebook lié à l’évènement, une nouvelle marque est suffisamment goûteuse pour justifier un shop durant trois jours.

L’appropriation d’Apple

Quand on lit la présentation de l’Apple Pop-Up Shop, on croirait qu’elle a été écrite par le département marketing d’Apple. Jugez plutôt : « Vous aimez les pommes ? Vous allez adorer les nôtres […]. Venez goûter la Rave, une nouvelle marque de pommes exclusivement développée par six générations de fermiers dans l’état de Washington. Outrageusement juteuse, agréablement croquante et tellement bonne que vous allez vous extasier devant elle, c’est la nouvelle pomme à suivre. » Cela donne envie de manger une pomme, d’un coup.

Stelmilt Growers est allé jusqu’à s’approprier le logo d’Apple en arborant une pomme non pas croquée, mais pleine en façade. On y voit un joli coup de communication. D’autant que, pour rappel, la ville de New York est surnommée Big Apple. Rendez-vous au 393 sur l’avenue de Broadway pour tester ces pommes du futur.