Alors que la Model 3 commence à peine à être rentable, Elon Musk a réaffirmé l'ambition de commercialiser la version à 35 000 dollars.

Aujourd’hui, la Model 3 de Tesla coûte au minimum 49 000 dollars. Ce n’est pas tout à fait le prix annoncé par Elon Musk au moment de la présentation. À l’époque, le constructeur américain ambitionnait de lancer une berline électrique abordable à 35 000 dollars. Mais si certains doutent encore de son existence future, le milliardaire a rappelé qu’elle était toujours d’actualité.

La Model 3 à 35 000 dollars serait même l’une des priorités de Tesla, à l’instar du développement du Model Y, SUV compact qui partagera la même plateforme. Dans une déclaration récente partagée par Electrek le 14 août 2018, Elon Musk évoque néanmoins la nécessité de donner naissance à un nouveau module de batterie avant d’envisager la disponibilité d’une voiture au tarif voulu.

Pour le premier trimestre 2019 ?

Que nous dit Elon Musk ? « Nous sommes arrivés à un nouveau module avec le même rendement, mais plus léger, meilleur et moins cher, et nous devrions pouvoir le produire à la fin de l’année — probablement avec un gros volume de production durant Q1. Il permettra à la voiture d’être plus légère, meilleure, moins chère et capable d’avoir une meilleure autonomie. » Lire : Tesla doit encore réduire les coûts pour vendre une Model 3 à 35 000 dollars.

Car, au-delà de l’aspect technique, la Model 3 à 35 000 dollars condamnerait un peu plus les finances de Tesla en raison de marges insuffisantes. Une donnée économique à prendre en compte alors que la firme ambitionne de se retirer de la bourse. Qu’importe, les plus patients sont prévenus : tôt ou tard, ils auront leur Model 3 à moindres frais.