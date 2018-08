Le dernier rapport de Netflix établit une légère amélioration du débit pour les abonnés Free, même s'il reste toujours dernier parmi les FAI.

Dans son dernier rapport Netflix ISP Speed Index de juillet 2018, on peut observer une petite amélioration chez l’opérateur Free se chiffrant à 2,86 Mb/s. Le rapport a pour objet d’évaluer les performances de chaque FAI sur son service, et on peut dire que Free revient de très loin en comparaison de ses concurrents.

Le petit dernier en progression

Free a commencé à trébucher en septembre 2017 alors qu’il parvenait tout juste à dépasser SFR au mois d’août 2017. Il a observé une chute vertigineuse jusqu’à atteindre 1,39 Mb/s en janvier 2018. La situation s’est améliorée les mois suivants, notamment grâce à l’accord peering entre Netflix et Free noué en avril 2018.

Cette remontée est confirmée par les récents chiffres livrés par le géant du streaming. Mai et juin 2018 ont respectivement culminé entre 2,78 et 2,77 Mb/s puis 2,86 Mb/s pour le mois de juillet. Free progresse donc de manière stable et pourra peut-être de nouveau rattraper SFR. Il demeure cependant dernier du classement et encore bien loin des 3,88 Mb/s dont peut se vanter SFR THD.

Après une année chaotique et des conflits persistants entre l’opérateur et la plateforme de streaming, les abonnés Free peuvent profiter d’un peu de stabilité.