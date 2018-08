Aujourd'hui, GearBest propose une offre intéressante sur le Xiaomi Mi Band 3. Le bracelet connecté du constructeur chinois est disponible à 23 euros avec le code promo HKBAND.

Le Xiaomi Mi Band 3 est disponible à 22,63 euros sur GearBest avec le code promo HKBAND, soit une réduction de 3,13 euros sur le prix d’origine.

La Xiaomi Mi Band 3 est le dernier bracelet connecté du célèbre constructeur chinois. Il propose un écran OLED de 0,78 pouce qui servira surtout à afficher l’heure, même en veille. En tant que fidèle compagnon de tous vos défis sportifs, il est robuste et résiste à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. De plus, il possède une batterie de 110 mAh qui lui procure une autonomie de plus de 20 jours.

Pour l’utiliser avec son smartphone, Xiaomi propose une application compatible avec iOS et Android qui permet d’avoir un suivi quotidien sur la durée de votre nombre de pas, de la qualité de votre sommeil et de votre fréquence cardiaque. Cependant, la principale nouveauté côté logiciel est la possibilité d’afficher ses messages et ses notifications, ou encore de recevoir des appels depuis l’écran du bracelet.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Pour son design sobre

Pour son écran OLED

Pour son autonomie

