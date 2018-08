Apple a retardé l'une des fonctionnalités d'iOS 12, celle qui autorise jusqu'à 32 participants à prendre part à une session FaceTime.

À l’occasion de l’édition 2018 de sa WWDC, Apple n’a pas manqué de mettre l’accent sur les principales nouveautés d’iOS 12. L’une d’entre elles avait particulièrement retenu l’attention des utilisateurs : la possibilité d’organiser des visioconférences jusqu’à 32 participants via FaceTime.

Hélas, il va falloir faire preuve d’un peu plus de patience. Dans un tweet publié le 13 août 2018, le développeur Guilherme Rambo a partagé une note de la bêta 7 d’iOS 12. On peut y lire que les appels de groupe FaceTime ne seront pas disponibles au lancement à la rentrée. Apple ne les introduirait pas avant cet automne, vraisemblablement pour iOS 12.1 ou 12.2.

Apple prend un peu de retard

Apple a visiblement besoin d’un peu plus de temps pour optimiser cette fonctionnalité. Selon un article de nos confrères d’iGeneneration, elle manquait encore de stabilité avec la bêta 6 d’iOS 12 et n’était toujours pas compatible avec certains appareils (iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad mini 2, iPad mini 3 et iPad Air).

Apple va donc prendre du retard sur les solutions qui autorisent la visioconférence, déjà disponibles chez la concurrence (WhatsApp, Facebook ou encore Skype pour ne citer qu’eux). Mais FaceTime aura de son côté le nombre de gens pouvant prendre part à une conversation de groupe, ainsi que l’opportunité d’utiliser des Memojis (Animojis à votre effigie) et des Animojis.