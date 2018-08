Epic Games a refusé de rendre disponible Fortnite sur le Google Play. Pour protéger les utilisateurs des malwares, Google a été contraint de les prévenir de l'absence du jeu populaire dans son magasin d'application.

On le sait depuis début août 2018 : Fortnite pour Android n’est pas disponible sur le magasin d’application Google Play. Pour installer le jeu-phénomène sur votre smartphone, il faudra passer par le site d’Epic Games, s’il est bien dans la liste des téléphones compatibles diffusée par le studio.

En plus d’avoir été contourné volontairement par le studio, Google est donc aujourd’hui obligé d’afficher un message spécial dans son Google Play pour avertir les joueurs et joueuses potentielles : « Fortnite Battle Royale (Epic Games, Inc) n’est pas disponible sur Google Play. » Et ce, pour deux raisons :

Le nombre de recherches d’internautes curieux auront pour premier réflexe de chercher l’application dans le Store, et ne comprendront peut-être pas l’absence de Fortnite dans la liste proposée,

Des pirates mal intentionnés pourraient profiter de cette absence pour s’approprier le mot-clé Fortnite et pousser les néophytes à télécharger des liens vers des malwares.

À noter que cette petite phrase n’existe que dans la version mobile du Play Store : sur le site web, il n’y a pas de message spécifique.

Epic refuse les 30 % de commission de Google

Epic Games a refusé de rendre Fortnite disponible sur le Google Play en grande partie pour des raisons financières : Google prélève 30 % de commission sur les revenus qui proviennent d’une appli téléchargée dans son magasin virtuel. « Éviter les 30 % de Google fait partie des raisons de notre choix, oui. Les 70 % qui nous reviennent doivent couvrir de nombreux coûts, du développement au support en passant par le maintien de la plateforme », avait précisé Epic.

En échange de ce prélèvement, Google garantit la sécurité (relative) des utilisateurs qui téléchargent des applications sur son magasin et facilite les micro-paiements ainsi que la recherche des apps en question.

Les internautes qui voudront télécharger l’application seront donc contraints de passer par plusieurs étapes :

télécharger un lanceur au format .apk depuis le site officiel de Fortnite,

autoriser les applications tierces dans les paramètres de son smartphone,

télécharger le jeu depuis le lanceur.