Une propriétaire a vu son iPhone 6 exploser sous ses yeux tandis qu'elle roulait avec son mari. En cause ? Une batterie remplacée par une boutique non agréée.

Comment réagiriez-vous si votre téléphone explosait puis commençait à prendre feu sous vos yeux ? Très certainement comme cette femme prénommée Jiang, propriétaire d’un iPhone 6 et victime de ce phénomène alors qu’elle roulait tranquillement sur l’autoroute avec son mari. La séquence, capturée avec une dashcam et publiée sur la chaîne YouTube EEC Media le 10 août 2018, sert en réalité de rappel.

Effectivement, le problème de cet iPhone est à aller chercher du côté de sa fiche technique : sa batterie avait été remplacée en février dernier par une boutique non agréée. Soit quelque chose que ne conseille pas Apple en cas de souci avec l’un de ses appareils, quel qu’il soit.

Remplacez votre batterie chez Apple

Comme on peut le voir sur la vidéo, l’iPhone 6 explosif n’était même pas sollicité au moment où sa batterie a fait des siennes. Et, à en juger par les conditions extérieures, il ne semblait pas faire un soleil de plomb, ce qui écarte la thèse de la surchauffe. En voyant les flammes se former, Jiang a commencé à crier et, sous la panique, s’est arrêtée en pleine voie malgré le danger d’une telle manœuvre. Par chance, personne n’a été blessé et il s’est avéré que la batterie a bel et bien été la cause de ce pépin effrayant.

Le fait est que le couple pensait être allé dans un centre certifié par Apple au moment de remplacer le composant défectueux. Malheureusement ce n’était pas le cas. Sur son site, la firme de Cupertino rappelle que « seules les réparations certifiées Apple sont approuvées par Apple » et que, au sein des boutiques agréées, « les réparations sont effectuées par des techniciens [qu’ils forment], pour que [nous puissions] bénéficier d’un service de qualité, digne d’Apple. »

Jusqu’au 31 décembre 2018, Apple remplace la batterie d’un iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ou iPhone X pour 29 euros — hors garantie.