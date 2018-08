Les premiers benchmarks servant à comparer le Galaxy Note 9 à ses concurrents donnent l'iPhone X gagnant.

Samsung a levé le voile sur son Galaxy Note 9, ce 9 août 2018, au cours d’une conférence organisée à New York, Comme le laissaient présager les indiscrétions qui s’amoncelaient sur la toile, la nouvelle phablette du géant coréen n’est en rien une révolution. Il s’agit, au mieux, d’une simple évolution du Note8.

Vendu 1 009 euros (6 Go de RAM et 128 Go) et 1 259 euros (8 Go de RAM et 512 Go), le Note9 a subi des premiers benchmarks de la part de Tom’s Guide, publiés le 9 août 2018. L’occasion de comparer le gros smartphone à la concurrence, notamment à l’iPhone X. Selon les premiers résultats, le fer de lance d’Apple est plus puissant.

Le Note9 possède un écran plus lumineux

Avec le Geekbench 4, qui mesure les performances globales, le Note 9 — dans sa version la moins onéreuse — obtient un score de 8 876 en configuration multi-cœur. C’est plus que le Note8 (6 564) et le Pixel 2 XL (6 282), mais moins que l’excellent OnePlus 6 (9 088 avec 8 Go de RAM) et l’iPhone X (10 357). Sur ce point, la puce A11 Bionic conçue par Apple semble difficile à battre.

Du côté des prouesses graphiques, testées avec 3DMark, le Note 9 revendique une note de 4 639. C’est à peine plus que le Galaxy S9+ (4 634) et, là encore, il est derrière l’iPhone X (4 994) et le OnePlus 6 (5 124).

Le Note9 se rattrape — un peu — avec son écran Super AMOLED de 6,4 pouces, lequel dispose d’un pic lumineux plus puissant (604 nits contre 574 pour l’iPhone X et le OnePlus 6). Mais s’il fait mieux que l’iPhone X sur la couverture de l’espace de couleurs sRGB (224 % contre 128,6), il doit encore s’incliner face au OnePlus 6 sur ce critère (240,3 %).

On récapitule :

Galaxy Note9 Galaxy Note8 iPhone X OnePlus 6 Performances générales 8 876 6 564 10 357 9 088 Performances graphiques 4 639 3 710 4 994 5 124 Pic lumineux 604 408 574 574 Couverture sRGB 224 % 204,8 % 128.6 % 240,3 %