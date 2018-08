Snap Inc. a demandé le retrait d'un morceau de code source de Snapchat qui a été partagé sur GitHub, le réseau social des développeurs. Mais certains s'échangent encore les fichiers en messages privés.

A cause d’une mise à jour iOS, une partie du code source de Snapchat a été exposée, a confirmé sa maison-mère Snap Inc. à Motherboard le 7 août 2018. Un internaute a posté ce bout de code sur GitHub, la plateforme open-source de partage entre développeurs.

Snap Inc. a ensuite formulé une demande officielle à l’encontre de GitHub, invoquant le Digital Millenium Copyright Act (DMCA), pour que ces fichiers soient supprimés, comme l’a rapporté un membre de Twitter qui se présente comme un chercheur en sécurité.

Snapchat source code leaked ? Apparently yes https://t.co/A58TZ28FEK (Snap Inc. DMCA request to GitHub)

Does anyone have a mirror of the (now deleted) repository ? hxxps://github[.]com/i5xx/Source-SnapChat/ #snapchat #leaked

— x0rz (@x0rz) August 7, 2018