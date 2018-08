Julien Cadot - il y a 41 minutes Tech

Fortnite est disponible sur Android. Samsung s'est offert une exclusivité temporaire et seuls les smartphones haut de gamme ont été certifiés par le développeur pour son titre phare qui ne sera pas disponible sur le Google Play.

On le sait : Fortnite ne sera pas disponible sur le Google Play. La société Epic Games, éditeur du jeu vidéo à succès, a choisi de ne pas proposer son jeu sur la plateforme de Google pour éviter de payer les 30 % de commissions sur les transactions prises par le créateur d’Android — et malgré des recettes record sur l’App Store d’Apple. Aujourd’hui, l’entreprise a annoncé un contrat d’exclusivité avec Samsung lors de la présentation du Galaxy Note 9, par la voix de son PDG.

Exclusivité Samsung Les smartphones Samsung compatibles

Il officialise donc le début des hostilités sur Android pour les possesseurs de smartphones Samsung, qui sont d’office éligibles à la bêta. Les smartphones (et tablettes) suivants sont concernés :

Les utilisateurs de ces smartphones pourront donc s’inscrire à la bêta et télécharger le jeu depuis le site d’Epic immédiatement. Cet avantage qui a, à coup sûr, été négocié par Samsung pour mettre en avant sa gamme Galaxy ne durera pas longtemps : l’exclusivité a été fixée à 4 jours. Les acheteurs d’un Galaxy Note 9 (qui sortira bien après la période d’exclusivité) auront le droit à une skin exclusive en jeu.

Télécharger Fortnite Android Comment télécharger Fortnite sur Android

Et pour les autres ?

Epic Games ouvrira les invitations à la bêta de Fortnite pour tous les utilisateurs d’Android sous peu. Vous pouvez vous inscrire à cette adresse pour être informé de la disponibilité générale du jeu. La mise en garde est de rigueur : ne téléchargez pas Fortnite sur un autre site que celui d’Epic Games ! Les fichiers .apk disponibles sur le web ne sont pas distribués par l’éditeur et pourraient contenir des virus et des malwares.

Smartphones Android compatiblesNotez également que tous les appareils Android ne seront pas compatibles avec Fortnite — il faudra un bon smartphone pour en profiter. Seuls les appareils suivants ont été approuvés par Epic, en plus des Samsung :

On remarque que Sony et HTC ne font pas partie de la liste et qu’aucun smartphone d’entrée de gamme n’est présent. Deux options : soit il s’agit de smartphones certifiés et Epic se dédouane de tout problème sur d’autres modèles qui n’auraient pas été testés ; soit il s’agit de smartphones éligibles et en ce cas, Epic a trouvé un moyen pour refuser l’accès à ses serveurs aux smartphones qui ne sont pas dans cette liste — notamment pour éviter une mauvaise surprise aux joueurs qui auraient un smartphone trop faible pour jouer dans de bonnes conditions.

Fortnite est également disponible sur iOS et sur à peu près toutes les plateformes.