Sony a dévoilé deux nouvelles télévisions très haut de gamme. Outre des prestations annoncées époustouflantes, elles s'offrent un mode Netflix.

Un mois avant le salon de l’IFA 2018, Sony a présenté l’AF9 et la ZF9, ses nouveaux vaisseaux amiraux à destination du marché des télévisions. Animées par le processeur X1 Ultimate et Android TV 8.0 (avec Google Assistant), ces télévisions appartiennent à la gamme Master series, conçue pour offrir « une image extraordinairement fidèle à l’intention des réalisateurs. »

C’est pourquoi l’AF9 et la ZF9, respectivement basées sur les technologies OLED et LCD, proposeront notamment un Netflix Calibrated Mode, un préréglage garantissant « la fidélité cinématographique des programmes Netflix » et développé en collaboration avec les chromistes de Netflix afin d’obtenir un rendu proche d’un moniteur de contrôle. Notez que l’abonnement à la plateforme n’est pas compris — le tarif pourrait même augmenter avec une offre Ultra.

Quand la télé devient enceinte

Bien entendu, l’AF9 et la ZF9 se parent de toute une ribambelle de technologies d’image et de son à même d’en mettre plein les yeux et les oreilles. On en retiendra deux, une pour chaque produit.

Ainsi, la ZF9, revendiquant un pic lumineux de 4 000 nits pour les contenus HDR (HDR10, HDR HLG et Dolby Vision), est équipé du X-Wide Angle, promettant de supprimer les méfaits des angles de vue désaxés (couleurs moins fidèles) — un défaut des dalles LCD. À voir en action.

De son côté, l’AF9, qui reprend le design chevalet de la A1, premier téléviseur OLED de la marque, entend faire la différence avec la technologie Acoustic Surface (son obtenu par vibration de la dalle), passant alors en Audio+. Tandis qu’elle offrira de base une configuration 3.2 (avec deux caissons de basse latéraux), elle pourra carrément se substituer à une enceinte centrale dans le cadre d’une vraie configuration home cinéma. Pour ce faire, l’AF9 dispose d’un bornier à relier à son amplificateur avec le câble idoine et d’un mode Voie Centrale.

Les AF9 (55 et 65 pouces) et ZF9 (65 et 75 pouces) seront disponibles à la rentrée. Sony n’a pas communiqué sur les prix mais ils risquent d’atteindre des sommets.

