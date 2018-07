DJI a officialisé l'arrivée prochaine de deux nouveaux Mavic Pro.

DJI avait prévu un événement intitulé ‘See the Bigger Picture’ en date du 18 juillet 2018. À cette occasion, il devait lever le voile sur la nouvelle génération de son drone Mavic avant de se raviser. Problème ? Le catalogue de l’enseigne Argos était déjà prêt à lister les nouveaux produits, qui ont donc été annoncés par inadvertance. Une gaffe assumée par DJI dans les colonnes de CNET le 30 juillet 2018.

De fait, le constructeur chinois a officialisé le Mavic 2, lequel sera décliné en au moins deux versions : le Mavic 2 Zoom et le Mavic 2 Pro. On connaît déjà certaines de leurs caractéristiques, logiquement meilleures que celle du Mavic Pro.

Versions Pro et Zoom

Dans la description lisible sur la page du catalogue, nous pouvons lire, « Le Mavic 2 est un petit drone puissant capable d’offrir un enregistrement vidéo en 1080p, une transmission pouvant monter jusqu’à 8 kilomètres et une vitesse maximale de 20 m/s [72 km/h]. » L’autonomie sera de 31 minutes et est également évoqué un capteur d’obstacles multidirectionnel. Le modèle Pro sera doté d’un capteur CMOS 1″ Hasselblad (marque suédoise reconnue et acquise par DJI) tandis que son homologue Zoom proposera, comme son nom l’indique, un zoom optique x2 (24 mm – 48 mm) et un mode Dolly Zoom (travelling contrarié).

« Cet aperçu avant l’heure donne des indices sur les fonctionnalités excitantes que DJI annoncera en temps voulu », s’est contenté de préciser DJI, obligé de confirmer quelques-unes des nouveautés apportées par la deuxième génération de son Mavic. Pour l’heure, on ignore les tarifs des deux drones.