SFR a lancé Connect TV, une box Android 4K facturée 69 euros et permettant à toute le monde d'accéder à ses services vidéo.

SFR ne réserve plus ses contenus premium à ses abonnés depuis plusieurs mois. Par exemple, on peut tout à fait être client Orange et souscrire aux chaînes du bouquet RMC Sport (ex-SFR Sport), diffusant en exclusivité la Premier League, la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Et il fallait bien que le fournisseur d’accès à internet propose un produit pour que les personnes concernées puissent visionner ces contenus sans passer par une plateforme concurrente.

À cet effet, SFR commercialise la Connect TV, une petite box tournant sous Android et permettant à tout un chacun d’accéder à ses services vidéo. Elle est facturée 69 euros et vient concurrencer des objets comme l’Apple TV 4K ou la Shield de Nvidia.

69 euros, sans abonnement

Animé par un processeur Amlogic S905X épaulé par 2 Go de RAM, capable d’offrir une résolution pouvant monter jusqu’à la 4K sans HDR (selon la source et le débit) et tournant sous Android 7.1, la Connect TV sert avant tout de vitrine pour vendre les abonnements 100 % numérique de SFR. À savoir les chaînes de sport (19 euros par mois), celles dédiées au cinéma et aux séries (10 euros par mois pour, notamment, Altice Studio et SFR Play VOD) et, bientôt, SFR Divertissement (SyFy, 13ème Rue, E ! Entertainment, Discovery Channel…). Bon prince, SFR offre un mois gratuit à RMC Sport pour débuter.

À cette liste s’ajoutent les plateformes tierces (Canal+, OCS,…), accessibles depuis le Google Play Store et nécessitant elles-aussi un abonnement idoine.

On notera que SFR n’a pas oublié de doter la télécommande d’une reconnaissance vocale de manière à transformer n’importe quel téléviseur en véritable Smart TV. Au regard du tarif proposé face à la concurrence (199 euros pour une Apple TV 4K), SFR vise clairement l’adoption dans un maximum de foyers.