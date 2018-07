Facebook a présenté des résultats trimestriels « décevants pour Wall Street » au deuxième trimestre (Q2 2018). Parmi les informations à retenir, on note que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels et quotidiens de Facebook en Europe a baissé pour la première fois.

L’entrée en application du RGPD en Europe a causé la perte d’un million d’utilisateurs mensuels de Facebook, a annoncé le réseau social au cours de la présentation de ses résultats trimestriels, le mercredi 25 juillet 2018, a rapporté Engadget.

Facebook a connu une très rapide chute en bourse (24 %, à la clôture de Wall Street) à la suite de la présentation des résultats de son deuxième trimestre (Q2) de 2018. Les marchés attendaient 2,25 milliards d’utilisateurs mensuels actifs, Facebook n’en a présenté « que » 2,23 milliards — ce qui représente tout de même 11 % de plus par rapport à la même période l’an passé. Le chiffre d’affaires présenté (13,23 milliards au lieu de 13,36 milliards attends) a aussi déçu.

C’est la première fois que les scandales dans lesquels est empêtré le réseau social ont un impact négatif sur les résultats trimestriels de la multinationale de Mark Zuckerberg. Au total, Facebook aurait perdu 3 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans l’Union européenne, a relevé une journaliste de Mashable. C’est la première fois que le nombre d’utilisateurs européens actifs de Facebook baisse d’un trimestre à l’autre depuis des années.

Interesting, from $FB earnings : DAUs actually declined in Europe by 3 million from last quarter, wonder if that's GDPR-related or… ? pic.twitter.com/dFe3wrMk0f

— Karissa Bell (@karissabe) July 25, 2018