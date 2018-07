Le jeu de survie a été lancé en accès anticipé il y a un an, le 25 juillet 2018. Pour célébrer cet immense succès, le studio Epic Games a rajouté dans le jeu différents petits cadeaux que les joueurs peuvent trouver.

Fortnite a commencé à célébrer sa première année d’existence, depuis ce 24 juillet 2018. En un an, le jeu de survie et de constructions est devenu un phénomène mondial, qui compte au moins 125 millions de joueurs inscrits sur toutes les plateformes, et 40 millions de joueuses et joueurs mensuels.

Ce n’est qu’en septembre 2017 que le studio Epic Games avait lancé la version « Battle Royale », qui fait aujourd’hui la renommée du jeu, mais qu’importe : l’heure est à la fête. Elle durera du 24 juillet au 7 août 2018.

Ce qui a changé sur Fortnite à l’occasion de cet anniversaire

Le mode PlayGround est de retour (en mieux)

Le mode « terrain de jeu » a été lancé en juin 2018 pour célébrer la fin de la saison 4, en attendant le retour de Fortnite pour une cinquième saison riche en changements. Il permettait aux joueurs de s’entraîner à utiliser pleinement les outils du jeu, mais également créer tout ce qu’ils voulaient dans un monde, comme par exemple, des circuits Mario Kart. Le mode avait été retiré, mais au vu du succès auprès des joueurs, il a été annoncé qu’il reviendra finalement ce 25 juillet 2018, Ils pourront à présent y organiser des « batailles d’entraînement ».

Un bonus « danser devant différents gâteaux d’anniversaires »

De nombreux gâteaux d’anniversaire ont été répartis tout autour de la carte. Les joueurs doivent les trouver et réaliser une des célèbres danse de Fortnite pour débloquer le bonus du Birthday Challenge. Plusieurs Youtubeurs ont d’ores et déjà localisé les gâteaux, comme dans la vidéo de HarryNinetyFour ci-dessous :

Des petites parts de gâteau-bouclier

Chaque gâteau est entouré d’une dizaine de parts de gâteaux, tombées au sol, que les joueurs peuvent consommer. Mangez-les ! Chaque part apporte 5 points de bouclier.

Un « lama d’anniversaire »

« N’oubliez pas de trouver et de manger les gâteaux éparpillés dans l’environnement pour gagner des tickets d’événement, avec lesquels vous pouvez acheter des lamas d’anniversaire en édition limitée ! » prévient Epic Games sur son site. Ne les volez pas.

Un bus décoré avec plein de rubans et de ballons

Un mini-jeu de tir

L’un des mini-jeux ajoutés est une machine qui tire des petits palets : les joueurs doivent les faire exploser en plein vol pour marquer des points. Cela n’aura pas d’impact sur la partie en cours, mais peut être utile pour s’améliorer à viser.

Looks like some birthday minigames have been added around the map, including skeet shooting : pic.twitter.com/TN0t4H4wSi — Fortnite News • FortniteINTEL.com (@FortniteBR) July 24, 2018