De nombreux faux comptes profitent de la popularité du PDG de Tesla et d'autres comptes certifiés pour arnaquer des internautes en créant de faux comptes. Twitter a décidé d'agir contre les robots qui empruntent le nom d'Elon Musk. Et les autres ?

Twitter a décidé d’agir contre les faux comptes qui se font passer pour le PDG de Tesla. Dorénavant, le réseau social bloquera immédiatement tous les comptes non vérifiés qui prennent comme nom Elon Musk, a relevé the Verge ce 24 juillet 2018.

« Nous testons de nouvelles mesures pour questionner les comptes qui utilisent des termes généralement utilisés dans des campagnes de spams. Cela fait partie de nos efforts continus pour combattre les activités malfaisantes sur notre service », a affirmé Twitter dans un communiqué.

Si vous disposez d’un compte non-vérifié et que vous changez votre nom (celui qui s’affiche en premier, et non celui qui vient après le @, qui est de facto pris par Elon Musk lui-même) en Elon Musk, Twitter verrouillera votre compte pour « violation des règles de Twitter ». Mais il sera toujours possible de le débloquer, en remplissant une CAPTCHA et en entrant son numéro de téléphone portable — auquel cas le faux compte pourra exister, comme nous avons pu le constater en testant nous-mêmes ces modifications.

Cette nouvelle règle de Twitter est toutefois une première étape dans le contrôle des faux comptes, souvent générés par des bots, qui ne pourront plus créer autant d’ersatz du compte officiel du patron de SpaceX et ses 22 millions d’abonnés.

Voilà des mois que le compte Twitter d’Elon Musk est inondé de robots et d’humains qui cherchent à piéger ses abonnés. Voici comment cela fonctionne : le milliardaire poste un ou plusieurs tweets. Dans la foulée, un faux compte qui a la même photo de profil et le même nom (mais sans le macaron vérifié, et avec un username un tout petit peu différent, comme @elomtusk) répond à ce tweet en se faisant passer pour Musk. Ce message est accompagné d’un lien qui invite l’utilisateur à envoyer des unités de cryptomonnaie (contre la promesse de plus de cryptomonnaie en échange).

Et certains se font facilement avoir. Le temps de remarquer la supercherie, il est trop tard : des milliers de dollars ont été envoyés par des internautes dupés.

These three accounts, now suspended @elon_muusk@elonmuask@alon_musk

replied to 3 of @elonmusk's tweets, knowing they would be RTed nearly 100k times

all with a tweet looking like this.

They all copied his profile. pic.twitter.com/oDTFQcRzyj

— Josh Emerson (@josh_emerson) February 9, 2018