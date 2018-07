Lime a fait le point sur la première année de son service de partage de vélos et de trottinettes. Les chiffres sont encourageants.

Le 23 juillet 2018, Lime a publié une infographie compilant plusieurs statistiques encourageantes sur son service de partage de vélos et de trottinettes, lancé il y a peu en France (et que nous avons essayé et apprécié). Pour l’entreprise, c’est l’occasion de faire le point après un an de longévité, ses solutions de mobilité ayant démarré à Greensboro — Caroline du Nord — en juin 2017.

Sur l’un des graphiques ainsi partagés, on peut observer que six millions de trajets ont été enregistrés par Lime en un an — avec une courbe qui progresse de manière exponentielle ces derniers mois. Une preuve que la sauce prend à mesure que de nouveaux marchés sont investis.

Les chiffres encourageants de Lime

Les utilisateurs font appel aux vélo et aux trottinettes de Lime majoritairement pour un trajet vers un lieu de travail, une école ou un rendez-vous (39 %). Mais ils sont quand même 27 % à se rendre en direction d’une station de transport public. Il faut dire que cela permet d’économiser de l’argent : alors que le coût moyen journalier d’une voiture personnelle est de 28,18 dollars dans les marchés urbains américains, associer Lime à un transport public réclame en moyenne entre 4,25 et 8,21 dollars.

Pour les trajets de plus longue distance, les usagers optent plus volontiers pour le vélo électrique plutôt que celui à pédale ou la trottinette électrique. En moyenne, la distance parcourue est de 1,7 kilomètre.

« L’équipe de Lime entend travailler de concert avec les villes, les universités et les utilisateurs pour atteindre tout le potentiel de la mobilité intelligente dans le monde. La transparence et la communication font partie intégrante de ces efforts », conclut la société.