La prochaine smartwatch de Samsung est apparue quelques heures sur... le site officiel du constructeur.

L’année 2018 est loin d’être terminée. Surtout pour Samsung, qui a encore quelques produits sous le coude à dévoiler. C’est notamment le cas du Galaxy Note9, attendu pour le 9 août prochain et montré à cause de multiples fuites. Et aussi d’une montre, dont on sait beaucoup moins de choses. Sauf peut-être… grâce à Samsung lui-même.

En effet, une Galaxy Watch est apparue subrepticement sur la boutique en ligne américaine du site officiel du constructeur coréen. Cette supposée erreur, réparée très rapidement, a été captée par nos confrères de CNET le 23 juillet 2018.

Did Samsung just leak its own Samsung Galaxy Watch ? Because it seems to be on Samsung's US site. https://t.co/9xKpt8jkzN via @CNET — Scott Stein (@jetscott) July 23, 2018

Pas de Gear S4

Pour l’heure, il faudra se contenter d’une simple image de l’une des versions de cette Galaxy Watch, qui aurait pu s’appeler la Gear S4 au regard du nom des précédents modèles. Là, nous avons droit à une variante avec une finition Rose Gold et un cadran de 42 millimètres (ce qui suggère différentes tailles). En termes de design, elle ne devrait pas trop s’éloigner de ce que nous connaissons des montres actuelles de Samsung.

Le leak accidentel n’en révèle pas beaucoup plus et, par exemple, le prix et la date de sortie n’ont pas filtré. Dans le même ordre d’idée, nul ne sait si Samsung continuera de faire tourner sa smartwatch sous Tizen, le système d’exploitation maison, ou Wear OS, la solution de Google. Autant dire que cette Galaxy Watch a encore quelques secrets bien gardés à partager. Rendez-vous le 9 août prochain ?

