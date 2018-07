SpaceX a organisé la troisième édition de son concours Hyperloop. Une fois encore, ce sont les étudiants allemands qui ont gagné.

Annoncée en 2015 et organisée par SpaceX, la Hyperloop Pod Competition est un concours de vitesse simple : plusieurs étudiants montrent leur création à un jury et, à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Voilà comment nous pourrions résumer cette initiative de l’entreprise créée par Elon Musk. Car, à l’issue de l’édition 2018, le pod de WARR Hyperloop a encore été le plus rapide.

Après avoir atteint les 324 km/h avec leur véhicule en août 2017, les pensionnaires de l’Université de Munich ont franchi un nouveau cap avec une vitesse de 467 km/h. En finale, WARR Hyperloop a battu EPFL Hyperloop (Suisse) et Delft Hyperloop (Pays-Bas). Première équipe américaine, Washington Hyperloop a terminé au pied du podium avec le sentiment du devoir accompli.

We're excited to announce that our team WARR Hyperloop is the winner of the 2018 SpaceX Hyperloop Pod Competition ! ! ! ! !

We managed to go almost 50 % faster than last year, reaching a final speed of 467 km/h (290 mph) !

We'd like to sincerely thank all our sponsors ! pic.twitter.com/YpPTURnHp5

— WARR Hyperloop (@WARR_Hyperloop) July 23, 2018