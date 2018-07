Instagram ajoute un petit symbole qui permet plus rapidement de « voir si vos amis sont en ligne » dans les messages privés. Et donne envie de rester toujours plus longtemps dans l'application.

Ce n’est qu’une toute petite pastille verte qui a pourtant de grandes conséquences. Instagram a annoncé ce 19 juillet 2018 la mise en place d’une nouvelle signalétique spécifique pour indiquer si « vos amis sont connectés en ce moment » sur l’application de partage de photos et vidéos, dans l’onglet des messages privés.

Si Instagram est un réseau social de partage de contenus visuels, il est aussi possible d’y tenir des conversations privées dans l’onglet « Direct Messages ». Jusqu’ici, il était possible de savoir si la personne avec qui vous parlez était connectée, mais l’information était inscrite uniquement en gris clair, et seulement lorsque vous consultiez votre messagerie privée.

Disponibilité ou sentiment de communauté ?

Avec ce petit rond vert, Instagram rajoute un élément d’urgence et d’instantanéité supplémentaire à son interface. Si vous êtes connecté sur votre compte, tous vos contacts le verront d’un seul coup d’œil. Aussi, si vous choisissez de ne pas répondre à un message privé, la personne saura que vous êtes en train de l’ignorer… Mais ce n’est pas tout.

Instagram n’est pas le seul réseau social à avoir cédé à cette dictature de la signalétique « en ligne ». Sa maison-mère, Facebook, a instauré cette pratique dans son appli il y a déjà quelques années. Dans Messenger, désormais application séparée, il y a même un onglet appelé « Actifs » qui permet de voir la liste de tous les contacts qui sont connectés à l’application en temps réel.

Le petit point vert, dans Facebook ou sa messagerie Messenger, est devenu le symbole universel de la disponibilité en ligne, de la même manière que le point rouge signale l’impératif et l’urgence de la notification. La vignette verte donne le sentiment à l’utilisateur qu’il n’est jamais seul : il y aura toujours d’autres personnes connectées au même moment sur la même application.

L’obligation d’être vu, pour avoir le droit de voir

Les plateformes précisent qu’il est possible de désactiver cette option « en ligne » (sur Instagram, il faut aller dans Paramètres > Statut en ligne > Désactiver), mais celle-ci est activée par défaut. De plus, l’invisibilité a un coût : si vous choisissez de cacher votre statut, vous ne pourrez plus connaître celui des autres.

C’est là toute l’ambivalence de la fonctionnalité « en ligne » : vu qu’elle est activée par défaut, les utilisateurs prennent rapidement l’habitude de savoir en permanence si leurs contacts sont connectés ou non. Si personne n’avait accepté l’option au départ, personne n’aurait envie de faire connaître son statut aux autres… Mais vu que l’option est activée par défaut, il est plus difficile de s’en défaire.

C’est d’ailleurs ce qu’a appris Snapchat en juin 2017 avec sa Snap Map. Les utilisateurs de l’applications pouvaient choisir d’activer le partage de leur géolocalisation avec leurs amis (désactivé par défaut), et ainsi avoir accès à la leur. Mais comme personne ne voulait être le premier ou la première à activer l’option, une grande partie des utilisateurs est restée en mode « fantôme », et la sauce n’a pas autant pris que ce qui était espéré.

Snapchat : "Retrouvez vos amis sur une carte !"

