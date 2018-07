Microsoft aura des choses à annoncer à la gamescom 2018. Notamment du hardware Xbox.

Microsoft assurera une présence encore soutenue à la gamescom 2018. À l’occasion du salon allemand de jeu vidéo, organisé à Cologne du 21 au 25 août et ouvert au public, le géant américain diffusera un nouvel épisode de son émission Inside Xbox (le 21 à 16h30, heure française).

Sur son blog, dans un article publié le 18 juillet 2018, le Major Nelson y promet « beaucoup d’informations, des nouveaux bundles Xbox One, des accessoires, des fonctionnalités et des jeux à venir. » Sans oublier « quelques surprises, peut-être. »

La manette Elite 2 au programme ?

Microsoft aura donc des choses à montrer dans un peu plus d’un mois. Mais il reste à voir ce qu’il cache derrière « des accessoires. » Plus tôt cette année, on a aperçu une deuxième génération pour la manette haut de gamme Elite. On l’attendait à l’E3 2018, elle n’a pas été confirmée. Peut-être que la firme de Redmond réserve la surprise aux fans pour la gamescom. À minima, Microsoft lèvera le voile sur des nouveaux coloris pour sa manette — on en a l’habitude.

On notera que le communiqué initial évoquait « du nouveau hardware et des nouveaux accessoires Xbox » selon les informations de The Verge publiées le 18 juillet 2018. Les termes nouveau hardware ont sans aucun doute été remplacés pour ne pas suggérer la révélation d’une console et semer le doute dans l’esprit des joueurs moins d’un an après le lancement de la Xbox One X.

Autrement, les visiteurs du Koelnmesse de Cologne auront l’opportunité de tester 25 jeux sur le stand Xbox. Ils pourront essayer Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps ou encore un mode inédit de PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte