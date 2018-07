Google a été condamné à une amende record pour « abus de position dominante » par la Commission européenne. En cause : des accords que la multinationale passe avec les constructeurs de smartphones concernant son système d'exploitation Android. Voici les arguments de la Commission, et la défense de Google.

Google a été condamné à verser une amende record de 4,34 milliards d’euros (5 milliards de dollars) par la Commission européenne (CE), ce mercredi 17 juillet 2018, pour « pour pratiques illégales concernant les appareils mobiles Android en vue de renforcer la position dominante de son moteur de recherche ». Elle donne 90 jours à Google pour « mettre effectivement fin à cette pratique ».

Margrethe Vestager, la Commissaire européenne à la concurrence, a contacté Sundar Pichai, le DG de Google, mardi 16 juillet, afin de lui annoncer les mesures prises par la Commission, a rapporté Bloomberg. Cela correspond à 5 % du chiffre d’affaires de Google en 2017. C’est également la plus grosse amende jamais infligée par l’Union européenne à l’encontre d’une entreprise de la Silicon Valley.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it

— Margrethe Vestager (@vestager) July 18, 2018