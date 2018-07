Aujourd'hui dans « Elon Musk Fait Des Trucs sur Internet » : Elon Musk s'excuse.

Elon Musk en a-t-il fini avec les sorties médiatiques qui tachent sa réputation et celle de ses entreprises ? Peut-être. Le milliardaire américain s’est enfin excusé le 18 juillet pour les propos tenus à l’encontre de l’un des sauveteurs en Thaïlande. M. Unsworth, plongeur professionnel et conseiller sur place pour les équipes, avait été décrit comme « pédophile » par Elon Musk. Sans la moindre preuve : il s’agissait d’une attaque gratuite à la suite d’une vidéo de CNN condamnant le solutionnisme technologique du sous-marin de SpaceX, jugé inutile par les autorités.

Elon Musk s’est dit « en colère » à propos des « mensonges » de M. Unsworth, une colère amplifiée par la suggestion crue du sauveteur : « il a suggéré que j’ai un acte sexuel avec le mini sous-marin ». Unsworth commençait en effet son intervention salée par une pique directe envoyée à Musk : « Il peut se carrer son sous-marin où cela fait mal », avait dit le professionnel de la plongée un brin excédé par ce qu’il avait qualifié de « coup de com’ ».

As this well-written article suggests, my words were spoken in anger after Mr. Unsworth said several untruths & suggested I engage in a sexual act with the mini-sub, which had been built as an act of kindness & according to specifications from the dive team leader.

