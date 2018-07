Au volant d'une Model 3, une femme a survécu à un gros accident. La sécurité tant vantée par Tesla a été mise à rude épreuve.

Tesla explique depuis plusieurs mois que sa Model 3 est l’une des voitures les plus sécurisées du monde. Cet impressionnant accident raconté sur Reddit le 15 juillet 2018 tend à donner raison au constructeur. Les photos accompagnant le témoignage montrent en effet une voiture épave ayant subi plusieurs chocs violents.

Mais la conductrice s’en est sortie quasiment indemne, ce qui suggère que les dispositifs conçus pour protéger l’habitacle ont été très efficaces. « La voiture s’est comportée de manière exceptionnelle d’un point de vue sécurité », ose même le mari bien heureux.

Plusieurs tonneaux, une seule vertèbre touchée

Le membre connu sous le pseudo StapeGun décrit la scène d’après les souvenirs flous de sa compagne : « Elle roulait sur l’autoroute à environ 110 km/h sur la voie de gauche. La voiture est entrée en collision avec un autre véhicule situé sur la voie du milieu. L’avant gauche de la Model 3 a ensuite percuté le séparateur avec suffisamment de force pour perdre la roue. Puis elle a commencé à glisser et à faire des tonneaux. Un témoin a indiqué que la voiture a effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser. L’autre voiture a également tapé le séparateur, mais de manière moins violente, et, à notre connaissance, le conducteur n’est pas blessé. »

Sur les clichés, on peut voir que la Model 3 est méconnaissable à l’extérieur mais intacte à l’intérieur. L’intéressé précise, « Les airbags du siège conducteur l’ont protégée pendant les tonneaux, notamment celui situé sous le volant pour protéger les jambes — je ne savais même pas qu’il existait […]. Le pare-brise et le toit en verre sont très abimés mais les bris de verre n’ont pas infiltré la cabine du tout. » Assistée pour sortir de la Model 3, la victime a quand même eu une vertèbre touchée, ainsi que quelques contusions et brûlures. Conclusion : un gros ouf de soulagement et une note probable de cinq étoiles au crash-test pour la Model 3.

