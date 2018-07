Rolls-Royce Motors a profité d'un salon aéronautique pour présenter le concept de l'EVTOL, un futur véhicule autonome volant. La voiture intègrerait un moteur de la gamme M250, connue pour sa robustesse, qui lui assurerait son autonomie.

Nous sommes en 2018, et les taxis volants autonomes prennent leur envol : en début d’année, Volocopter et Airbus ont fait décoller leurs véhicules respectifs. Ils ne sont pas seuls en lice : les balbutiements des voitures volantes intéressent aussi Rolls-Royce.

L’entreprise Rolls-Royce Motors — à distinguer du fabricant d’automobiles de luxe, Rolls-Royce Motor Cars — a profité du Salon aéronautique de Farnborough, organisé du 16 au 22 juillet au Royaume-Uni, pour montrer qu’elle ne fabriquait pas que des moteurs. La société a présenté l’EVTOL, le concept d’un futur véhicule électrique capable de décoller et d’atterrir à la verticale.

« Le design pourrait être adapté pour les transports individuels, les transports publics, la logistique ou des applications militaires, et repose sur des technologies déjà existantes ou en cours de développement », explique Rolls-Royce dans un communiqué, ajoutant que le véhicule pourrait voler au début de la décennie 2020.

As more of the world’s population lives in cities, how can we tackle the problem of congestion and emissions ? Take a look at how we’re already laying the foundations for an innovative, increasingly electrically-powered future https://t.co/gQMaPX4hHh pic.twitter.com/nRfea3uydm

— Rolls-Royce (@RollsRoyce) July 15, 2018