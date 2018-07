Le 16 juillet 2018, c'est le lendemain de la victoire de la France en Coupe du monde. Et c'est précisément le jour qu'a choisi Amazon pour Prime Day. Pour éviter de vous perdre dans la jungle des offres, suivez le meilleur guide : le nôtre !

Les soldes Prime Day sont une opération commerciale d’Amazon qui brade des produits souvent de bonne qualité. Notre sélection vous permettra pourtant de trouver les pépites dans la marée de gadgets soldés.

La première chose à faire pour en profiter, c’est d’être abonné Amazon Prime : cela se passe par ici. Vous trouverez tous les avantages de cet abonnement en France sur cette page.

Musique et casques Musique et casques

Bose QC 25 — 149 €

Le QC 25 de Bose est la version filaire de l’excellent QC 35. Si vous n’êtes pas très Bluetooth, c’est un casque qui excelle en tous points : réduction de bruit active performante, bon rendu global, confort inégalé sur le marché grand public. Bref, un achat difficile à regretter.

Sennheiser HD 4.50 — 99 €

Le concurrent au QC 35 de Bose chez Sennheiser se nomme sobrement HD 4.50. C’est un casque Bluetooth 4.0 aptX avec réduction de bruit active très bien noté. Vendu autour de 200 €, on le trouve pour le Prime Day à 99 €. Une affaire.

Ultimate Ears Boom 2 — 89 €

Ultimate Ears truste le classement de notre guide d’enceintes connectées et c’est bien normal : le constructeur a pris tout le monde de court niveau qualité et a sacrifié les prix dans le même temps. L’UE Boom 2 est une référence qui vous accompagnera absolument partout — et surtout sur le trajet des vacances.

Découvrir sur Amazon

Smartphones Smartphones et batteries

Apple iPhone X — 899 €

Un iPhone X soldé par Amazon ? Vous ne rêvez pas : l’occasion rêvée pour acquérir le meilleur smartphone du moment à prix cassé. On comprend que la barre des 1 000 € puisse être psychologiquement difficile à dépasser, mais là, c’est l’extrême qualité Apple au prix d’un bon clone chinois.

Samsung Galaxy S9 — 499 €

Samsung nous habitue à brader radicalement ses smartphones après leur sortie. Et le Galaxy S9 n’échappe pas à la règle. Si vous cherchez un remplaçant à votre Galaxy S6 ou 7, ce sera l’occasion de vous mettre à jour. Si vous avez déjà un Galaxy S8, ce n’est vraiment pas la peine de dépenser 499 €.

Samsung Galaxy S9+ — 599 €

C’est comme le Galaxy S9, mais en plus grand.

Pour la maison Multimédia et domotique

Nvidia Shield TV — 149 €

On ne présente plus la Nvidia Shield TV. L’excellente petite boîte à connecter derrière sa télé pour enfin débrancher les ignobles box des opérateurs excelle en tout : multimédia, jeux vidéo, serveur Plex, Google Assistant, Netflix, GeForce Now… bref, c’est un couteau suisse de salon sans égal sur le marché français. Elle est vendue aujourd’hui à 149 € pour la version avec télécommande, 179 € avec manette.

Amazon Echo — à partir de 30 €

Toutes les enceintes Amazon sont évidemment soldées… on peut même dire bradées. Elles se négocient aujourd’hui à partir de 30 €.

Oculus Rift avec Oculus Touch — 399 €

L’Oculus Rift est le concurrent du HTC Vive côté réalité virtuelle, proposant une expérience de jeu haut de gamme sur PC. Le casque n’a plus rien à prouver et son catalogue est aujourd’hui suffisant pour dépasser la petite expérience cheap. Fans de combats spatiaux ou de plongée, vous ne le rangerez pas de si tôt avec Elite Dangerous, Subnautica ou encore, l’excellent Star Trek : Bridge Crew. Le kit complet s’affiche à moins de 400 €.

Philips Hue Starter Kit — 89 €

Les Philips Hue sont aussi un grand classique des soldes. Et pour cause : c’est peut-être le point d’entrée le plus évident vers la domotique. Les ampoules de Philips sont bien finies, s’installent facilement et sont compatibles avec Android, iOS et toutes les enceintes possibles et imaginables. Si vous rêviez d’automatiser votre intérieur, vous savez par où commencer.

Action Cam Yi 1080p — 33 €

Une petite action cam à embarquer en vacances. Si vous trouvez que GoPro abuse un poil niveau prix, Yi saura vous séduire. La caméra enregistre en 1080p à 60 images par seconde, ce qui vous permettra de prendre de beaux plans de sujets en mouvement.

Montres connectées Montres connectées

Nokia Steel — 69 €

Cette montre se nommait autrefois Withings. Puis elle s’est nommée Nokia. Et Withings a fini par racheter sa marque. Bref, il est temps pour Nokia de déstocker sa tentative de percer dans le milieu des objets connectés : montre collector et qui n’a pas perdu de ses qualités !

Fossil Q Explorist — 155 €

Nous ne conseillons presque jamais de montre connectée avec écran, mais la Fossil Q fait exception. Elle reste sobre et vous trouverez sur l’écran uniquement les informations dont vous avez besoin. Compatible Android et iOS.

Stockage Stockage

SSD Sandisk 480 Go — 82 €

480 Go de SSD à moins de 90 €, c’est un signe qu’il faut clairement adopter cette technologie si vous ne l’avez pas encore fait en 2018. C’est aussi le meilleur moyen pour redonner un coup de jeune à un ordinateur, qui deviendra plus rapide que l’éclair en passant d’un HDD à un SSD.

microSD Sandisk 64 Go — 15,50 €

Vous venez d’acheter une Switch, mais hors de question d’empiler les jeux physiques dessus ? Il va vous falloir une bonne carte microSD. Et à 15 euroballes, cette petite Sandisk est peut-être l’occasion rêvée pour stocker votre switchothèque.