Bonne nouvelle pour les propriétaires d'une Xbox One et d'un téléviseur UHD dernier cri : la console va épouser le format Dolby Vision, alternative du HDR10.

Dans la guerre des formats HDR que se livrent actuellement les différents géants de la tech, Microsoft a décidé de ne pas choisir pour sa Xbox One. Donc de proposer aussi bien du HDR10 (métadonnées statiques) que du Dolby Vision (métadonnées dynamiques). La bonne nouvelle a été officialisée par la firme de Redmond depuis le site officiel ce 11 juillet 2018, où elle évoque l’arrivée prochaine du firmware 1810 de la console proposant déjà du Dolby Atmos (pour le son).

Comme toujours avec ce genre de mises à jour, celles et ceux qui en profiteront les premiers sont les utilisateurs inscrits au programme Insider. La disponibilité pour tout le monde n’est pas encore connue.

Dolby Vision d’abord en streaming

Dans son communiqué, Microsoft précise que le Dolby Vision, procédé qui sublime l’image en améliorant les contrastes et les pics lumineux en s’adaptant à ce qui est affiché, sera proposé sur Xbox One S et Xbox One X pour les contenus diffusés en streaming (donc sur Netflix avec l’abonnement qui va bien). Nul ne sait si le lecteur de Blu-ray UHD intégré à la console sera un jour concerné.

Pour rappel, vous pouvez profiter du Dolby Vision — un format propriétaire — si et seulement si tous vos appareils sont compatibles. Par exemple, les téléviseurs Samsung et Panasonic, dont les constructeurs soutiennent le HDR10+, ne le sont pas.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte