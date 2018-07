Apple a remis au goût du jour ses MacBook Pro les plus onéreux, en l'occurence ceux équipés de la Touch Bar.

Si vous allez faire un petit tour sur la page MacBook Pro du site officiel Apple (onglet ‘Acheter’), alors vous vous rendrez compte que certains modèles arborent un petit macaron ‘Nouveau’. Car oui, la firme de Cupertino a mis à jour certaines versions de son ordinateur portable, à savoir les plus onéreuses.

Sont donc concernés : les modèles 13 et 15 pouces des MacBook Pro équipés de la Touch Bar. Outre un passage à des processeurs dernière génération, les laptops s’offrent quelques fonctionnalités supplémentaires et/ou inédites avec le même tarif qu’auparavant.

Dis Siri, ajoute le True Tone

Au rang des nouveautés, les MacBook Pro avec Touch Bar reçoivent l’affichage True Tone (qui adapte la température des couleurs en fonction de la luminosité extérieur), la commande ‘Dis Siri’ pour activer l’assistant vocal sans besoin d’appuyer sur une touche et la puce Apple T2 pour davantage de sécurité.

Du coté des caractéristiques, la déclinaison 13 pouces passe au choix à un i5 ou un i7 quadricœur de huitième génération, épaulé par 8 ou 16 Go de RAM et un disque dur SSD pouvant grimper jusqu’à 2 To. La partie graphique est obligatoirement assurée par une carte Intel Iris Plus Graphics 655.

La mouture 15 pouces, elle, offre le choix entre un i7 ou un i9 hexacœur, peut monter jusqu’à 32 Go de RAM (16 Go de base) et proposer un disque dur de 4 To en SSD (256 Go minimum). Le GPU est une carte Radeon Pro 555X ou 560X — avec 4 Go de mémoire vidéo. En sélectionnant les options les plus chères, on obtient une bête à 7 959 euros.

Pas de promesse d’autonomie supérieure, en revanche.

Quid du clavier ?

Dans le viseur des premiers utilisateurs, le clavier papillon des MacBook Pro passe à la troisième génération. Selon les premiers tests effectués par nos confrères de The Verge, les touches revendiquent la même course qu’avant mais sont moins bruyantes. Pas de quoi rassurer les détracteurs de ce design, en somme.

Crédit photo de la une : Apple