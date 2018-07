Votre nombre d'abonnés risque peut-être de diminuer bientôt sur Twitter. Il est possible que ces comptes n'aient pas cessés de vous suivre, mais qu'ils soient plutôt visés par une nouvelle mesure du réseau social.

Quelques jours après avoir annoncé que 70 millions de comptes ont été suspendus en deux mois, Twitter a fait part de nouvelles restrictions mises en œuvre sur sa plateforme le 11 juillet 2018. Dans une publication de blog, Vijaya Gadde, conseillère juridique de Twitter, a indiqué que les comptes verrouillés par le site n’apparaîtront plus dans les abonnés d’autres comptes.

La responsable de Twitter rappelle que lorsque la plateforme repère « des changements soudains dans le comportement d’un compte », elle contacte son propriétaire afin d’entamer une procédure de validation et une réinitialisation du mot de passe. Si le compte concerné ne s’y soumet pas, Twitter le verrouille et il n’est plus possible de s’y connecter.

Supprimés des listes d’abonnés

Ce sont ces comptes visés par Twitter que la plateforme n’affichera plus dans les abonnés d’autres comptes. « Par conséquent, le nombre d’abonnés affiché sur de nombreux profils peut diminuer », prévient Vijaya Gadde.

Elle ajoute que « la plupart des gens verront un changement de quatre abonnés ou moins ; les autres, ayant un plus grand nombre d’abonnés, connaîtront une baisse plus importante ».

Comme le fait remarquer Elizabeth Dwoskin, journaliste au Washington Post, cette nouvelle mesure de Twitter a déjà eu des répercussions sur les comptes de certaines personnalités publiques. Ainsi, le compte @realDonaldTrump a perdu 100 000 abonnés ; celui de @BarackObama en affiche 400 000 de moins.

Les changements annoncés doivent être effectifs dans « les tous prochains jours » ; vous pourriez donc voir vous aussi votre nombre d’abonnés diminuer sur le site.

Ces derniers temps, la plateforme prend de nombreuses mesures pour lutter contre les comportements abusifs : la création d’un nouveau compte est désormais complexifiée. Alors que Twitter est régulièrement critiqué pour sa modération jugée insuffisante, le réseau social multiplie les annonces — il reste désormais à constater si ces mesures s’avèrent ou non efficaces.