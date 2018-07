Vous cherchez un smartphone à moins de 150 euros ? Aujourd'hui le Xiaomi Redmi S2 passe à 129 euros sur GearBest avec le code promo : IT$MPPS2.

Si vous cherchez un smartphone pour un usage modéré, il n’est pas nécessaire d’y consacrer un énorme budget. Plusieurs références de smartphones sont disponibles à moins de 200 euros avec des performances correctes.

Parmi les constructeurs à se positionner sur le marché d’entrée de gamme, Xiaomi est l’un des plus populaires. Si vous recherchez un smartphone avec une bonne autonomie, un bel écran et de bonnes performances, le Xiaomi Redmi S2 est actuellement proposé à 129 euros sur GearBest avec le code promo : IT$MPPS2.

Le Xiaomi Redmi S2 est l’un des derniers smartphones d’entrée de gamme du constructeur chinois Xiaomi.

Il présente des caractéristiques très correctes pour son prix, typique des smartphones de cette marque. On retrouve notamment un écran IPS LCD de 5,99 pouces avec un ratio 18:9 et une définition de 1440 x 720 pixels, un SoC Snapdragon 625 associé à 3 Go de mémoire vive, et le double capteur photo dorsal de 12 et 5 mégapixels.

Le smartphone dispose également d’un espace de stockage de 32 Go, d’un capteur photo frontal de 16 mégapixels et d’une batterie de 3 080 mAh.

Pourquoi nous vous recommandons ce smartphone ?

Pour son écran de 5,99 avec un ratio 18:9

Pour les performances qu’il propose

Pour son très bon rapport qualité / prix

Il est actuellement disponible sur GearBest pour 129 euros avec le code promo : IT$MPPS2 en gris, rose ou or.

Si vous souhaitez plutôt miser sur des modèles plus performants, le OnePlus 6 est actuellement proposé pour 421 euros sur GearBest avec le code promo : IT$MPOP64.

