Ming-Chi Kuo a refait un gros point sur les éventuels futurs produits Apple. L'analyste table sur plusieurs renouvellement d'effectif

Toujours très bien informé quand il s’agit d’Apple, l’analyste Ming-Chi Kuo a partagé ses indiscrétions concernant les évolutions à venir dans les différentes gammes de produits (via 9to5Mac le 11 juillet 2018). Il y en aura visiblement pour tout le monde, à commencer par les ordinateurs.

Ainsi, l’intéressé évoque des nouveaux processeurs pour le MacBook et le MacBook Pro, un iMac avec un meilleur écran (HDR ?), un Mac mini enfin remis au goût du jour et un notebook low-cost (qui ne serait pas un MacBook Air).

Un iPad Pro 11 pouces

Outre ces gros changements dans le rayon Mac, Apple aurait dans l’idée d’intégrer Face ID aux iPad Pro. Une fonctionnalité qui ferait bien évidemment disparaître le bouton Home et changerait le design des ardoises. La tablette de 10,5 pouces passerait ainsi à 11 pouces tandis que le plus gros des iPad resterait en 12,9 pouces mais sans doute avec des mensurations revues à la baisse (moins de bords).

La prochaine génération de l’Apple Watch serait elle aussi susceptible d’augmenter la taille de l’écran — 1,57 et 1,78 pouces — sans nécessairement être plus grosse au poignet. Si tel est le cas, la plus petite Apple Watch de demain serait plus grande que la plus grande Apple Watch d’aujourd’hui. Elle gagnerait en outre en précision dans sa capacité à enregistrer les pulsations cardiaques.

Enfin, Ming-Chi Kuo confirme l’arrivée du AirPower, station de rechargement sans-fil annoncé depuis bientôt un an, et de nouveaux AirPods. Sans oublier, bien sûr, le trio d’iPhone venant prendre la succession de l’iPhone X et dont on a déjà discuté plusieurs fois.

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte