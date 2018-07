Tesla a ouvert le configurateur de la Model 3 à tous les conducteurs nord-Américains. L'occasion de jouer un peu.

Depuis qu’il est parvenu à produire 5 000 Model 3 en une semaine, Tesla se sent pousser des ailes. Il y a encore un immense carnet de réservations à honorer, mais le constructeur américain a ouvert les ventes dans ses magasins et vient d’ouvrir le configurateur sur son site internet.

Seuls les conducteurs nord-américains ont la possibilité de commander la voiture. Toutefois, nous pouvons quand même configurer une Model 3 comme si on en achetait une. L’opportunité de voir les prix des versions actuelles, sachant que l’hypothétique voiture à 35 000 dollars n’est pas disponible.

80 000 dollars pour la plus chère

La configuration, qui remplace la page de précommande réclamant naguère un acompte de 1 000 dollars, s’effectue en cinq étapes. D’abord, on choisit la transmission (arrière ou intégrale) et si on souhaite passer sur la déclinaison Performance. Ensuite, on décide du design de quelques éléments extérieurs (livrée et jantes) et on sélectionne une finition intérieure (seule la version Performance en propose deux). Enfin, on prend ou non les options liées à l’Autopilote et on paie un acompte de 2 500 dollars.

On a saisi l’occasion pour faire quelques simulations :

La Model 3 avec deux roues motrices, une batterie haute capacité (500 kilomètres), une peinture noire (celle de base), des jantes de 18 pouces, un intérieur premium (de série) et sans option Autopilote coûte 49 000 dollars. C’est la moins chère du lot.

La Model 3 Performance avec le pack Performance à 5 000 dollars (jantes de 20 pouces, freins améliorés, aileron en fibre de carbone, pédale en aluminium, meilleure vitesse de pointe), une peinture rouge (+ 1 500 dollars), l’intérieur premium blanc (+ 1 500 dollars), l’Autopilote amélioré (+ 5 000 dollars) et la conduite autonome (+ 3 000 dollars) coûtent 80 000 dollars. C’est la plus chère du lot.

Dans sa configuration maximale, la Model 3 revendique une facture plus salée que la plus abordable des Model S, facturée 74 500 dollars. Sans les options liées aux assistances Autopilote, elle est à peine moins chère (72 000 contre 74 500). Néanmoins, elle a une meilleure autonomie (500 contre 416 km), une meilleure accélération (3,5 secondes pour le 0-96 km/h contre 4,2) et une meilleure vitesse de pointe (250 km/h contre 225).