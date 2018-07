Spoiler : à un Samsung Galaxy Note8.

Le 9 août 2018 prochain, Samsung organisera un événement au cours duquel il devrait lever le voile sur le Galaxy Note9, future tablette qui succèdera au Note8. En attendant, AndroidHeadlines a obtenu le 10 juillet 2018 un rendu supposément officiel de l’objet auprès d’une source que le site décrit comme fiable.

Et alors qu’il faut sortir les pincettes de rigueur, on découvre une face avant sensiblement similaire à celle du Note8, un élément qui ne surprendra personne puisque le S9 ressemble comme deux gouttes d’eau au S8. Ce qui revient à affirmer que le Note9 suivra cette tendance de la continuité.

Le même

Cette nouvelle fuite vient corroborer une première image fournie par Ice Universe et partagée au mois de mai dernier. On y voyait déjà un Note9 au design identique à celui du Note8. Tout juste pouvons-nous observer quelques millimètres grappillés sur les bords, ce qui permettrait au smartphone de Samsung d’arborer une dalle de 6,4 pouces (au lieu de 6,3 pour le Note8). On notera aussi que l’emplacement dédié au stylet — en bas à droite sur le Note8 — est difficilement perceptible sur cet aperçu du Note9. On peut donc spéculer sur un accessoire plus petit et mieux intégré.

En revanche, on ne sait toujours rien sur l’arrière du Note9. Là encore, on peut miser sur des évolutions identiques à celles apportées par le S9, à savoir un capteur d’empreinte digitale décalé en dessous des objectifs photo. Un changement qui sera officialisé dans un mois, à moins d’une immense surprise (capteur intégré à l’écran ?).

